Samsung poslal telefony do divočiny. Můžete skrze ně odhalovat pytláky

Společnost Samsung se pustila do zajímavého projektu, kterým chce (samozřejmě kromě upoutání patřičné pozornosti) přispět k ochraně přírody. V rámci akce Wildlife Watch a ve spolupráci s firmou Africam a ženskou organizací Black Mambas daroval Samsung čtyři telefony Galaxy S20 FE do rezervace Balule, což je součást slavného Krugerova národního parku v Jihoafrické republice. Odtud budou mobily nepřetržitě streamovat záběry z divočiny do celého světa. Kdokoli se tak může stát virtuálním strážcem a chránit ohrožená zvířata před pytláctvím tím, že je bude sledovat v jejich přirozeném prostředí. A užívat si krásné živé záběry z domova.

Wildlife Watch

Firma Africam s novými telefony na čtyřech dalších místech rezervace Balule zdvojnásobila svou současnou infrastrukturu. Korejský výrobce se touto netradiční formou snaží propagovat fotografické schopnosti modelu Galaxy S20 FE. Hlavně umělou inteligenci asistující při focení a technologii 30X Space Zoom. “Na živý streaming zvířat v buši jsou tyto přístroje jako dělané. K jejich hlavním přednostem totiž patří skvělý výkon ve slabém světle a kvalitní záběry i z větší vzdálenosti. Členky organizace tak můžou vedení rezervace poskytnout podstatně kvalitnější záznam, který pak slouží jako důkaz pro policii či soudy,” popisuje Samsung. Pátý telefon pak dostaly Black Mambas do jejich terénního vozu.