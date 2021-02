Krok správným směrem? Samsung zřejmě pracuje na Wear OS hodinkách

Jeden z nejspolehlivějších leakerů – Ice Universe tvrdí, že Samsung pracuje na hodinkách s operačním systémem Wear OS. Jedná se o poměrně kontroverzní výrok, avšak nemusí být daleko od pravdy. Není to totiž poprvé, co něco takového slyšíme. Dle leakera Evana Blasse používají vývojáři ze Samsungu hodinky s Wear OS už třetím rokem, zřejmě aby systém pochopili do hloubky.

Samsung a Wear OS?

Doposud (téměř) všechny chytré hodinky od Samsungu běží na systému Tizen a vedení žilo dlouho v tom, že je lepší než konkurence. Možností je zde však více. Nástup Wear OS do některých hodinek nemusí nutně znamenat konec Tizenu, jak tvrdí Ice Universe. Vedle řady Galaxy Watch by mohla vzniknout zcela nová, která se bude odlišovat právě jiným systémem.

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen. — Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021

Historie pamatuje pouze jedny chytré hodinky od jihokorejského giganta s Android Wear a to Samsung Gear Live. Ty Samsung představil 25. června 2014 a od té doby nic podobného nepředstavil.

Jedná se podle vás o dobrý krok?