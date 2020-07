Samsung oznámil datum konání Galaxy Unpacked 2020. Na co se těšit?

Společnost Samsung dnes oznámila, že svou tradiční událost Galaxy Unpacked zahájí 5. srpna 2020. Na rozdíl od předchozích událostí se bude tato konference odehrávat pouze online živě na webu news.samsung.com a to v 16:00 našeho času.

Samsung nesdělil, na jaké telefony a ostatní zařízení se můžeme těšit. Dle jeho slov se však bude jednat o nejnovější ekosystém zařízení Galaxy navržený tak, aby posílil a zjednodušil náš život. Jihokorejský gigant rovněž vydal krátký teaser, kde vidíme stylus S-Pen v barvě Mystic Bronze, což také potvrzuje, že zde skutečně uvidíme Galaxy Note 20.

[Invitation] Samsung Galaxy Unpacked 2020

Spolu s ním by také mělo dojít na představení tabletů Galaxy Tab S7 a Galaxy Tab S7+ a také skládacích telefonů Galaxy Z Fold 2 a Galaxy Z Flip 5G. Co se týče ostatních novinek, očekáváme Galaxy Watch 3 a také Galaxy Buds Live. Novinek tak bude poměrně hodně. My budeme samozřejmě celou událost sledovat a informovat vás na našem webu.

Těšíte se na Galaxy Unpacked 2020?

Zdroj: gsmarena.com