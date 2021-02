Samsung začal tvrději bojovat proti únikům jeho nápadů

Produkční postupy a patentová řešení patří ve výrobním průmyslu k tomu nejcennějšímu, co mohou společnosti vlastnit. Proto jsme často svědky i různých patentových válek a tahanic o to, čí software nebo hardware je originálem a kopií. Je pak tedy pochopitelné, že si velké firmy jako Samsung, Google nebo Apple své “know-how” velmi střeží. První jmenovaná společnost teď prý v tomto ohledu chystá velké zpřísnění podmínek i pro své zaměstnance. Zejména kvůli vynášení informací směrem k čínským konkurentům údajně Samsung zavádí tvrdší sankce proti únikům z jeho továren.

V posledních letech se řešilo již několik velkých kauz, ve kterých tento gigant žaloval vlastního zaměstnance kvůli průmyslové špionáži nebo pokusu o prodej utajených informací. Poslední se táhne z loňska a týká se OLED displejů. Pro Samsung je tento segment velmi důležitý a právě v něm prý zavádí nová opatření. Zaměstnanci mají na pracovištích zakázáno fotit či natáčet na mobil a dokonce i papír v tiskárnách je vybavený identifikačními fóliemi. Když se jej někdo pokusí vynést, spustí se alarm. Do vyšetřování těchto prohřešků se zapojují dokonce i vládní agentury. Jižní Korea totiž považuje tamní výrobu displejů za velmi významnou pro celý stát.

Čína přetahuje zaměstnance i s informacemi

Samsung sice zavádí tvrdší sankce proti únikům informací, které může vymáhat “u sebe”, ale vedle toho stojí ještě další velký problém. Takový, který nemá firma moc šancí ovlivňovat. Čínským společnostem se totiž daří přetahovat zaměstnance do svých továren. Často prý s vysokými nástupními bonusy podle toho, kolik by toho mohli ze svého oboru vědět a podělit se o to. Samotná změna zaměstnavatele samozřejmě nelegální není, nicméně korejští pracovníci si prý po nástupu do čínských podniků často mění jména. Dobře si uvědomují, jak by se na ně nahlíželo a nechtějí být vysledovatelní. Nezřídka jde údajně dokonce o zkušené inženýry.

Zdroj: sammobile