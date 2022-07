Samsung spojí své TV s Philips Hue. Proč je to fajn zpráva?

Během blížícího se letního představení dalších hodinek, telefonů a jiných zařízení by měl podle odhadů korejský Samsung oznámit také několik softwarových novinek. Kromě nových prostředí pro smart watch nebo mobily by mělo jít také o vylepšení pro ekosystém SmartThings. Jednou z nejočekávanějších novinek se díky nedávném úniku stalo údajné plánované šikovnější propojení Samsung TV zařízení s žárovkami Philips Hue. A to zásluhou komunikace SmartThings s Phillips Hue Sync.

Výsledkem softwarového spojení žárovek a televizoru by měly být nastavitelné světelné efekty související s děním na obrazovce. V podstatě je řeč o ambient režimu, nově pouze zpřístupněném přes prostředníka v komunikaci mezi Samsung televizorem a Phillips Hue Sync.

Toto dynamické spojení by se pak mělo projevit nejen jako světelná kulisa doprovázející sledovaný film, seriál či pořad. Spojení poslouží i při zajištění vizuální simulace západu či východu Slunce, stále populárnějšího nástroje pro lepší usínání a vstávání.

Jaké máte dosavadní zkušenosti s Philips Hue systémem?

Zdroj: apolice