Máte iPhone? Nyní na něm můžete vyzkoušet systém One UI

Pokud máte delší dobu iPhone a nevíte, jak vypadá uživatelské prostředí One UI od Samsungu, můžete si jej nyní vyzkoušet. Tuto trochu provokativní webovou aplikaci jihokorejská firma připravila pro všechny iPhony od modelu 7 s operačním systémem iOS 14 nebo novějším.

V aplikaci, kterou si můžete přidat i na domovskou obrazovku si můžete vyzkoušet uživatelské rozhraní One UI 4.1. Samsung už nějakou dobu aktualizuje své telefony také na One UI 5, které je postaveno okolo Androidu 13, ale to si vyzkoušet nemůžete. Pokud ale chcete zjistit, jak nový systém vypadá, postačí vám i starší verze, která se od té novější zas tolik neliší. Můžete procházet různé aplikace jako jsou Zprávy nebo Fotoaparát. V něm si můžete procházet klíčové funkce, které Samsung svým zákazníkům nabízí. Kromě toho si můžete měnit barvy systému a tapetu. Pro vyzkoušení stačí navštívit web Try Galaxy.

Experience Try Galaxy | Samsung New Zealand

Přecházeli jste někdy z iOS na Android?

Zdroj: gizchina.com