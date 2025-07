Samsung chystá něco speciálního! Už za pár dní se zřejmě představí projekt, o němž jsme dříve jen snili

Samsung jako jeden z průkopníků skládacích telefonů zřejmě brzy představí další evoluci tohoto konceptu. Zatímco dosud jsme viděli z továren jihokorejského giganta pouze jednoduchý ohyb u modelů Z Flip a Z Fold, v kódu nové nadstavby One UI 8 se objevily animační soubory, které prozrazují chystaný telefon s dvojitým ohybem – tzv. tri-fold. Ten by mohl nést obchodní název Galaxy G Fold a jeho představení se spekuluje již na příští týden na události Samsung Unpacked v New Yorku.

Animace, které objevil server Android Authority, zobrazují zařízení se třemi zadními panely a dvěma vnitřními ohyby. Nejzajímavějším zjištěním je, že oba panty mají různou velikost a ohýbají se dovnitř (připomínajíc tvar písmene „G“), což je odlišný přístup než u konkurenčního Huawei Mate XT, který kombinuje vnější a vnitřní ohyb do tvaru „S“.

Tři panely, ale jen dva displeje

Z animací je patrné, že Samsung zvolil zajímavé rozložení panelů. Levý panel obsahuje trojitý fotoaparát v podobném uspořádání, jaké známe z řady Galaxy Z Fold. Prostřední panel nese vnější displej s průstřelem pro selfie kameru, zatímco pravý panel je zřejmě bez displeje a slouží pouze jako konstrukční prvek.

Když je zařízení plně rozložené, vnější displej se nachází uprostřed. Animace také naznačuje, že telefon bude třeba rozložit zprava doleva a ukazuje varování, že ohýbání pravé strany s fotoaparáty směrem dovnitř by mohlo poškodit displej. To potvrzuje domněnku, že panty mají různou velikost, aby bylo možné „sendvičově“ složit telefon, aniž by došlo k poškození flexibilního displeje.

Multifold 7 nebo Galaxy G Fold?

V kódu One UI 8 je zařízení označeno jako „Multifold 7“, což je pravděpodobně interní kódové označení. Předchozí úniky naznačovaly, že telefon nese interní označení Q7M, zatímco obchodní název by mohl být Galaxy G Fold.

Podle dřívějších úniků by měl hlavní ohebný displej měřit 9,96 palce a vnější displej 6,54 palce. Zařízení by mělo vážit přibližně 300 gramů, což je znatelně více než současné skládací telefony. Je také pravděpodobné, že Samsung zpočátku omezí dostupnost pouze na Jižní Koreu a Čínu.

Bude stačit jen další ohyb?

Samsung se snaží inovovat v segmentu, který sám pomáhal vytvořit, ale otázkou zůstává, zda je přidání dalšího ohybu tou správnou cestou. Současné ohebné telefony stále bojují s vysokou cenou, váhou a křehkostí. Přidání dalšího ohybu a zvětšení rozložené plochy může být zajímavé technicky, ale praktické využití pro běžné uživatele zůstává diskutabilní.

Navíc je třeba si uvědomit, že telefon s hmotností kolem 300 gramů už přestává být komfortní pro každodenní používání. Z dosavadních informací také není jasné, zda Samsung plánuje podporu S Pen, která by na tak velkém displeji dávala smysl, ani jak vyřešil otázku výdrže baterie.

Odpovědi na tyto otázky se dozvíme pravděpodobně již příští týden na Samsung Unpacked, pokud Samsung skutečně tento unikátní přístroj představí, nebo na něj alespoň naláká. Samotné uvedení do prodeje pak pravděpodobně proběhne s určitým zpožděním, jak bývá u inovativních zařízení zvykem.

