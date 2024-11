Samsung nenápadně potvrdil příchod systému Tizen 9.0

Nová verze dorazí v roce 2025 spolu s bezpečnostní technologií CryptoCore

Díky nové politice aktualizací ji dostanou i televizory z roku 2023

Samsung prozradil své plány na další velkou aktualizaci operačního systému Tizen pro chytré televizory. I když firma zatím nepřišla s žádným oficiálním oznámením, redaktorům ze SamMobile se podařilo objevit nenápadnou zmínku o vývoji verze Tizen 9.0, která by měla dorazit v průběhu příštího roku.

Jihokorejský gigant před pár dny představil novou bezpečnostní technologii CryptoCore, která má v roce 2025 zamířit do chytrých televizorů a monitorů. V doprovodných materiálech se pak objevila nenápadná zmínka o tom, že tato novinka bude integrována přímo do systému Tizen 9.0. Tím Samsung vlastně poprvé oficiálně potvrdil existenci nové verze svého televizního systému.

Kdy se dočkáme?

Co je poměrně překvapivé, Samsung zatím nezmínil Tizen 9.0 ani na své nedávné vývojářské konferenci SDC24, kde se hovořilo především o One UI 7. Přitom už od letošního května existuje první milníková verze označená jako M1, která však není veřejně dostupná.

Mnoho majitelů televizorů Samsung z roku 2023 navíc stále čeká na aktualizaci na Tizen 8.0. Ta se začala distribuovat nejprve pro modely 2024 a teprve nyní míří i na starší zařízení. Samsung má však novou politiku aktualizací, která garantuje sedmiletou podporu pro televizory uvedené v roce 2023 a později, což je super. Televizory totiž měníme méně často než telefony a tak dlouholetá podpora dává především u nich velký smysl.

Samsung Tizen OS: Upscale Your Entertainment

Bude i pro starší modely

To v praxi znamená, že by se měli majitelé televizorů Samsung z let 2023 a 2024 aktualizace na Tizen 9.0 také dočkat, pravděpodobně ke konci roku 2025. Nové modely pro rok 2025 pak budou nejspíš systémem vybaveny již z výroby. O konkrétním harmonogramu však zatím nemáme žádné bližší informace.

Zdroj: SamMobile