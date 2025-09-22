Samsung šokuje bizarním nápadem. Obří "tablet" za 22 tisíc má baterku a běží na Tizenu Hlavní stránka Zprávičky Samsung představil 27" televizor s dotykovou obrazovkou a vestavěnou baterkou The Moving Style vydrží 3 hodiny na jedno nabití, má stojánek i madlo pro přenášení V přepočtu stojí 25 tisíc korun, zatím se prodává jen v Jižní Koreji Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Korejci mají občas nápady, u kterých nevíte, jestli jsou geniální nebo úplně zbytečné. The Moving Style je 27palcová televize, kterou můžete vzít kamkoliv – má vlastní baterku, dotykový displej a sklopný stojánek, který funguje i jako madlo. V podstatě obří tablet, na kterém běží Tizen OS jako na běžných Samsung televizorech. Ani monitor, ani tablet, ani televize Specifikace jsou zajímavý mix. Displej má QHD rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci, což by naznačovalo herní monitor. Jenže pak tu máte dotykovou vrstvu a operační systém Tizen z televizorů. A k tomu baterku na 3 hodiny provozu. Samsung si zjevně nebyl jistý, co vlastně vyrábí. Panel je nejspíš LCD, ne OLED – kdyby šlo o OLED, Samsung by se tím chlubil na každém rohu. Podporuje HDR10+, má dva reproduktory s celkovým výkonem 10W a zvládá i Dolby Atmos. Na přenosnou bednu celkem slušné. Tizen místo Androidu – dobrý, nebo špatný nápad? Největší otazník visí nad softwarem. Tizen funguje dobře v televizorech, ale jak obstojí v dotykovém režimu? Aplikace pro Smart TV nejsou dělané pro ovládání prstem, takže muselo jistě dojít k nějakým optimalizacím. Samsung přidal podporu Google Cast a Apple AirPlay, takže obsah můžete streamovat z telefonu. Bonus je integrace SmartThings – Moving Style funguje jako centrála chytré domácnosti. Konektivita Výbava konektorů je skromná – jeden HDMI a dva USB-C. To je vše. Pro srovnání, běžný monitor má minimálně dva HDMI nebo DisplayPort. USB-C slouží pro nabíjení, přenos dat i video vstup, což je elegantní, ale málo flexibilní. Bezdrátově je na tom Moving Style lépe. Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.3 jsou standard, nechybí ani Google Assistant. POGO pin pro Slim Fit kameru naznačuje, že Samsung myslel i na videohovory. Pro koho tohle vůbec je? Cena 1 490 000 wonů (v přepočtu asi 22 tisíc korun) není úplně přemrštěná, ale za podobné peníze koupíte 32″ 4K monitor a k tomu ještě základní iPad. Nebo prostě velký tablet s Androidem a lepší výdrží. Samsung Moving Style dává smysl možná v kuchyni nebo dílně, kde potřebujete displej přesunovat a nechcete tahat kabely. Nebo v prezentačních místnostech, kde oceníte dotykové ovládání. Paradoxně největší konkurent Moving Style není od LG nebo Sony, ale od samotného Samsungu – Galaxy Tab S10 Ultra má lepší displej (i když menší), delší výdrž a použitelnější software. A stojí podobně. Co si myslíte o tomto konceptu? Zdroj: SamMobile O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá televize Samsung Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.