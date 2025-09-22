TOPlist

Samsung šokuje bizarním nápadem. Obří "tablet" za 22 tisíc má baterku a běží na Tizenu

  • Samsung představil 27" televizor s dotykovou obrazovkou a vestavěnou baterkou
  • The Moving Style vydrží 3 hodiny na jedno nabití, má stojánek i madlo pro přenášení
  • V přepočtu stojí 25 tisíc korun, zatím se prodává jen v Jižní Koreji

Jakub Kárník
22.9.2025 20:00
samsung prenosna tv

Korejci mají občas nápady, u kterých nevíte, jestli jsou geniální nebo úplně zbytečné. The Moving Style je 27palcová televize, kterou můžete vzít kamkoliv – má vlastní baterku, dotykový displej a sklopný stojánek, který funguje i jako madlo. V podstatě obří tablet, na kterém běží Tizen OS jako na běžných Samsung televizorech.

Ani monitor, ani tablet, ani televize

Specifikace jsou zajímavý mix. Displej má QHD rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci, což by naznačovalo herní monitor. Jenže pak tu máte dotykovou vrstvu a operační systém Tizen z televizorů. A k tomu baterku na 3 hodiny provozu. Samsung si zjevně nebyl jistý, co vlastně vyrábí.

The Moving Style lifestyle

Panel je nejspíš LCD, ne OLED – kdyby šlo o OLED, Samsung by se tím chlubil na každém rohu. Podporuje HDR10+, má dva reproduktory s celkovým výkonem 10W a zvládá i Dolby Atmos. Na přenosnou bednu celkem slušné.

Tizen místo Androidu – dobrý, nebo špatný nápad?

Největší otazník visí nad softwarem. Tizen funguje dobře v televizorech, ale jak obstojí v dotykovém režimu? Aplikace pro Smart TV nejsou dělané pro ovládání prstem, takže muselo jistě dojít k nějakým optimalizacím.

Samsung přidal podporu Google Cast a Apple AirPlay, takže obsah můžete streamovat z telefonu. Bonus je integrace SmartThings – Moving Style funguje jako centrála chytré domácnosti.

Konektivita

Výbava konektorů je skromná – jeden HDMI a dva USB-C. To je vše. Pro srovnání, běžný monitor má minimálně dva HDMI nebo DisplayPort. USB-C slouží pro nabíjení, přenos dat i video vstup, což je elegantní, ale málo flexibilní.

The Moving Style pouzdro

Bezdrátově je na tom Moving Style lépe. Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.3 jsou standard, nechybí ani Google Assistant. POGO pin pro Slim Fit kameru naznačuje, že Samsung myslel i na videohovory.

Pro koho tohle vůbec je?

Cena 1 490 000 wonů (v přepočtu asi 22 tisíc korun) není úplně přemrštěná, ale za podobné peníze koupíte 32″ 4K monitor a k tomu ještě základní iPad. Nebo prostě velký tablet s Androidem a lepší výdrží.

Samsung Moving Style dává smysl možná v kuchyni nebo dílně, kde potřebujete displej přesunovat a nechcete tahat kabely. Nebo v prezentačních místnostech, kde oceníte dotykové ovládání.

Paradoxně největší konkurent Moving Style není od LG nebo Sony, ale od samotného Samsungu – Galaxy Tab S10 Ultra má lepší displej (i když menší), delší výdrž a použitelnější software. A stojí podobně.

Co si myslíte o tomto konceptu?

Zdroj: SamMobile

