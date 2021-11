Samsung patří co se týče bezpečnostních aktualizací k absolutní špičce a nejednou se stalo, že zejména na vlajkové telefony vydal tyto aktualizace dříve, než Google na své Pixely. A to už něco znamená. Podpora každého telefonu však musí jednou skončit, zpravidla se tak stává pár let po uvedení.

Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s a Galaxy A70s se musí spokojit s aktualizacemi jednou za půl roku

Samsung má strategii poměrně jasně danou. Nejnovější telefony (vlajkové lodě) dostávají aktualizaci každý měsíc, přičemž naprostá většina ji obdrží minimálně jednou za čtyři měsíce. Následuje půlroční cyklus, který je poslední fází před definitivním koncem softwarové podpory.

Právě telefony Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s a Galaxy A70s doposud dostávaly aktualizace jednou za čtvrt roku a nyní je Samsung přeřadil do poslední fáze, tedy půlročního cyklu. Tyto dvě aktualizace budou tedy s největší pravděpodobností posledním krokem před ukončením podpory.

Zdroj: SamMobile