Šílenost, nebo dobrý nápad? Podívejte se na nový patent Samsung mobilu

Ohebné mobily s flexibilním displejem už dnes nejspíš nikoho šokovat nedokáží a pomalu se stávají součástí nabídky předních výrobců. Není divu, že se mnozí uchylují ke stanovování a předvídání další budoucnosti designu chytrých telefonů. Nabízejí se třeba vícenásobně skládací, rolovací nebo vysouvací. Občas se ale objeví extravagantní nápad, který se může zdát jako velmi chytrý i šílený zároveň. Tuto vlastnost má i nově objevený patent reprezentující Samsung telefon s jakýmsi výklopným displejem. Zajímavé je, že flexibilita obrazovky by přitom měla sloužit lepšímu zvuku.

Zmíněný patent se objevil v databázi WIPO (World Intellectual Property Office) a koncepční obrázky, které vidíte, z něj zpracovala redakce LetsGoDigital. Je na nich vidět, že horní polovina displeje jinak běžně vypadajícího mobilu by se měla vyklápět podobně jako třeba lehátko. A to proto, aby odhalila reproduktory ukryté na stranách a současně jim za zády vytvořila ozvučnici.

Po zvukové stránce by skutečně mohlo jít o efektivní řešení. Z pohledu celkového designu se ale nabízí spousta důležitých otázek. Například ta, jak by na tom byl Samsung telefon s výklopným displejem, který patent vyobrazuje, třeba s IP ochranou proti vodě a prachu. Vidíme to na případ, kdy zaregistrované výkresy skončí jen v šuplíku.

Myslíte, že něco takového Samsung vyrobí?

Zdroj: LetsGoDigital