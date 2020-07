Co se týče aktualizací na Android 10 je Samsung v posledních několika měsících skutečným lídrem, od kterého by se mohlo spoustu firem učit. Mnoho vlajkových lodí i telefonů střední třídy již běží na nejnovějším systému, ovšem tabletům nebyla věnována taková pozornost. Nyní však další dva Samsung tablety dostávají Android 10. Které to jsou?

Další dva Samsung tablety dostávají Android 10

Teprve nedávno jsme se dočkali aktualizace na Galaxy Tab S5e a Galaxy Tab S4. Dnes vám můžeme oznámit, že do tohoto rostoucího portfolia přibývají modely Galaxy Tab 10.1 a Galaxy Tab A 8,0 (2019). Tyto aktualizace se rozšiřují prozatím pouze do LTE verzí, ovšem brzy se dočkají i Wi-Fi modely.

Spolu s aktualizací jsou dostupné také červencové bezpečnostní záplaty a další funkce, které jsou spojeny s Androidem 10. Pokud tedy vlastníte některý z těchto tabletů, měli byste vědět, že se firmware označuje jako T515XXU4BTFK a P205DXU5BTFB. Pokud jste doposud aktualizaci nedostali, zkuste ji ručně zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru. Jestliže ji máte dostupnou, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Na jakém systému běží váš tablet?

Zdroj: phonearena.com