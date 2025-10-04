Konec aplikační džungle! Samsung právě vyřešil největší noční můru chytré domácnosti Hlavní stránka Zprávičky Samsung SmartThings podporuje Thread 1.4 se sjednocením sítí – zařízení různých značek už nepotřebují separátní aplikace Můžete připojit SmartThings Hub k existující Thread síti nebo naopak přidat cizí Border Router do SmartThings Funkcionalita startuje na vybraných hubech (Aeotec Smart Home Hub 1 a 2), další modely postupně dostanou aktualizaci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.10.2025 15:00 Žádné komentáře 0 Chytrá domácnost má jeden zásadní problém: každý výrobce chce vlastní aplikaci, vlastní ekosystém a vlastní pravidla hry. Máte chytrou žárovku od jedné značky, termostat od druhé a senzory od třetí? Gratuluju, potřebujete tři aplikace. Thread Group si to ale uvědomila a ve verzi 1.4 protokolu Thread přinesla možnost propojit zařízení různých výrobců do jedné sítě. A Samsung SmartThings je jednou z prvních platforem, která tuto novinku plně podporuje. Co je Thread a proč je důležitý? Thread je nízkoenergetický protokol určený právě pro chytrou domácnost. Na rozdíl od Wi-Fi nevyžaduje tolik energie, takže zařízení jako senzory nebo chytré zámky můžou běžet na baterii roky. Zároveň vytváří mesh síť – to znamená, že zařízení mezi sebou komunikují a pokud jedno vypadne, zprávy se přesměrují jiným směrem. Důležité je rozlišit tři typy zařízení v Thread síti: End Device – koncové zařízení, které ovládáte (třeba chytrá žárovka) Router – zařízení, které navíc přeposílá zprávy a rozšiřuje dosah sítě Border Router – most mezi Thread sítí a Wi-Fi nebo ethernetem, které umožňuje vzdálené ovládání SmartThings Huby jsou právě Border Routery – tedy zařízení, která propojují Thread síť s vaším domácím internetem a umožňují ovládání přes aplikaci nebo cloudové služby. Jak propojit SmartThings s jinou Thread sítí? Samsung nabízí dva způsoby propojení, podle toho, jestli už Thread síť máte, nebo ji teprve budujete. Celé to funguje přes novou nabídku „Manage Thread Network“ v nastavení SmartThings Hubu. První varianta: Připojit SmartThings Hub k existující Thread síti Máte už rozjetou Thread síť třeba s Google Home nebo Apple HomeKit? V aplikaci SmartThings zvolíte „Join another network“ a pak použijete buď QR kód, nebo jednorázové heslo (OTP), které vám vygeneruje aplikace toho druhého ekosystému. SmartThings Hub se pak připojí do existující sítě a všechna zařízení začnou fungovat společně. Druhá varianta: Přidat cizí Border Router do SmartThings sítě Pokud naopak SmartThings máte už roky a teď jste si koupili zařízení od jiného výrobce, můžete udělat opak. V aplikaci zvolíte „Share SmartThings network“, což vygeneruje QR kód a OTP. Tyto údaje pak zadáte do aplikace toho druhého výrobce a jeho Border Router se připojí do SmartThings sítě. Jaké to má výhody? Sjednocení Thread sítí přináší tři hlavní benefity, které dávají smysl nejen technicky, ale hlavně prakticky: 1. Lepší dosah a spolehlivost Když máte více Border Routerů v jedné síti, fungují jako jeden velký mesh. To znamená lepší pokrytí celého domu, automatické obnovení spojení při výpadku jednoho zařízení a rychlejší přenos dat, protože síť vybírá nejkratší cestu. 2. Jednodušší nastavení Místo toho, abyste měli tři Thread sítě vedle sebe (SmartThings, Google Home, Apple HomeKit) a museli zařízení mezi nimi přesouvat, všechno funguje v jedné síti hned od začátku. To šetří čas a hlavně eliminuje problémy s fragmentací. 3. Flexibilní správa Border Routery můžete kdykoli přidávat nebo odebírat, bez toho, abyste museli znovu párovat všechna zařízení. V aplikaci navíc vidíte přehled všech připojených Border Routerů, i když jsou z jiných ekosystémů. Které huby to podporují? Na startu funkce, který proběhl v průběhu třetího čtvrtletí 2025, je sjednocení Thread sítí dostupné na vybraných SmartThings Hubech. Konkrétně jde o: Aeotec Smart Home Hub Aeotec Smart Home Hub 2 Samsung slibuje, že podpora dorazí i na další modely, ale konkrétní seznam zatím nezveřejnil. Co ale potřebujete určitě, je nejnovější firmware verze 0.58.x na hubu a aktualizovanou aplikaci SmartThings – iOS verze 1.7.37.x nebo Android 1.8.37.x. A tady je háček: Funkce funguje jen s Thread 1.4 kompatibilními Border Routery. Pokud máte starší zařízení od jiného výrobce, musíte počkat, až výrobce vydá aktualizaci. A jak známe tempo aktualizací u chytrých domácností, může to trvat měsíce. Je to začátek konce aplikační džungle? Thread 1.4 a sjednocení sítí je velký krok správným směrem. Konečně se výrobci dohodli na standardu, který umožňuje propojení zařízení bez nutnosti prostředníka. A Samsung patří k prvním, kdo to implementoval – což je docela příjemné překvapení, protože jinak SmartThings nepatří mezi nejrychlejší v zavádění novinek. Jenže realita je taková, že Thread je jen jeden z mnoha protokolů. Máte ještě Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi a proprietární řešení jednotlivých výrobců. A zatímco Thread je technicky skvělý, jeho adopce mezi výrobci zdaleka není stoprocentní. Takže ano, pokud stavíte chytrou domácnost dnes a vsadíte na Thread kompatibilní zařízení, máte šanci, že to bude fungovat napříč ekosystémy. Ale pokud máte mix starších zařízení s různými protokoly, džungle aplikací vás ještě pár let neopustí, pakliže se nechcete pouštět do Home Assistanta. Každopádně, SmartThings s podporou Thread 1.4 je krok správným směrem – a pokud plánujete investovat do chytré domácnosti, určitě se vyplatí koukat po zařízeních s Thread podporou. Používáte SmartThings? Plánujete využít propojení s jinou Thread sítí? Zdroj: Samsung SmartThings, GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 