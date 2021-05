Samsung má slevu na televize. Vrátí až 25 000Kč. Vyplatí se?

Samsung spustil zajímavou akci, kdy uživatelům vrátí až 25000Kč za nákup vybraných televizí nebo soundbarů. Akce se vztahuje na vybrané televize a uživatel musí po nákupu provést registraci na webu Samsung. Na které modely akce platí a do kdy ji lze využít?

Nová akce Samsungu trvá od 3. května do 27. června 2021 nebo do vyprodání zásob. Výrobce vrátí zákazníkovy až 25 000Kč z ceny televize nebo soundbaru pokud se do 14 dnů zaregistruje na webu samsung.cz a nahraje kopii účtenky nebo fotografii výrobního štítku. Zboží musí zákazník objednat z eshopu na samsung.cz nebo u vybraných prodejců. Akce se týká modelových řad televizí Frame, Serif, Sero, Terrace, projektoru Premiere a lifestylových soundbarů.

Nová akce cílí především na prémiové segment televize značky Samsung. Například outdorový televizor The Terrace je odolný proti prachu, mrazu, slunečnímu svitu i vysokým teplotám. Disponuje certifikací IP55 a je tak v omezené míře určen pro použití i ve venkovním prostředí. Akce se týká i prvního otočného televizoru na světe The Sero. Ten dokáže natočit obrazovku do vertikální polohy například pro sledování videa ze sociálních sítí.

Jak se vám líbí tyto speciální televize od Samsungu?

Zdroj: TZ Samsung