Samsung Galaxy S25 se naučil okamžitý hotspot i pro jiná zařízení. Víme, jak ho nastavit

Hotspot je funkce, která umožňuje sdílet připojení k internetu pro jiná zařízení. Dá se využít třeba v situaci, kdy máte neomezená data a vaši společníci už jsou bez dat. A nebo také ke sdílení připojení k mobilním datům se zařízením, které samo podporuje jen Wi-Fi. Telefon vytvoří přípojný bod Wi-Fi a reálné připojení přes něho sdílí.

Okamžitý hotspot

Mírně obtěžující je, pokud musíte hotspot vždy ručně zapínat. Bylo by fajn, kdyby se to dělo automaticky. Ekosystém Samsungu to už nějakou dobu umí, ale pouze pro jiné telefony Samsung. Google v Androidu podobnou funkci nabízí, ale telefony Samsung ji nepodporovaly. To se nyní mění.

Podle podpory Googlu podporují okamžitý hotspot zařízení Galaxy S25 a novější. Server Android Authority ale zjistil, že onou podmínkou je spíše nainstalované prostředí One UI 7. To sice oficiálně podporuje pouze řada Galaxy S25, ale uživatelé, kteří mají nainstalovanou betu na starších modelech tvrdí, že jim okamžitý hotspot funguje také.

Okamžitý hotspot musíte povolit a nastavit. Příslušná nabídka je trochu schovaná v Nastavení. V telefonech Samsung klikněte na Nastavení a najděte položku Google. Zde přepněte na Všechny služby a najděte Služby pro více zařízení. Povolte používání služeb a pak vyberte Sdílení internetu. Zde povolte Okamžitý hotspot.

Pokud máte například telefon Pixel, bude postup malinko jiný. V Nabídce Nastavení nebudete hledat položku Google, ale kliknete na první položku s vaším jménem.

Budete muset pak ještě nastavit jednotlivé skupiny zařízení podle přihlášeného Google účtu. Vyberete jednotlivá zařízení, která chcete propojit. V takových zařízeních se pak bude automaticky nabízet Okamžitý hotspot.

Využíváte hotspot?

Zdroj: AndoidAuthority