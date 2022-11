V posledních týdnech jsme vás informovali o řadě Samsung mobilů, které dostaly aktualizaci na Android 13 s nadstavbou One UI 5. Jihokorejská firma je momentálně lídrem nejen v délce podpory, ale také v rychlosti, co se týče Android scény a předběhla třeba i telefony od Googlu. To ale není vše. Samsung se totiž nechal slyšet, že v příštím roce dostanou aktualizace uživatelé ještě rychleji.

Android 13 vyšel v srpnu a řada Galaxy S22 se aktualizace dočkala v říjnu, což je poměrně slušný čas, když vezmeme v potaz, že dnes je aktualizováno více starších vlajek a také některé mobily střední třídy. Firma ale nechce usnout na vavřínech a zveřejnila příspěvek, ve kterém hovoří o nových cílech. Přislíbila, že se v budoucnu dočkáme aktualizací ještě rychleji. V příspěvku sice nebylo zmíněno nic konkrétního, ale vzhledem k tomu, jak Samsung k aktualizacím přistupuje mu nemáme jediný důvod nevěřit.

Jak jste spokojeni s podporou vašeho telefonu?

Zdroj: GSMArena