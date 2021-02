Samsung ruší One UI 3.1 aktualizaci na Galaxy S20 FE. Proč?

Podobně jako minulý měsíc u Galaxy S10 nyní Samsung ruší aktualizaci One UI 3.1 na Galaxy S20 FE. Uživatelé po celém světě nyní hlásí, že aktualizaci již nemají k dispozici. Jihokorejský gigant se k této situaci zatím nijak nevyjádřil.

Samsung ruší One UI 3.1 aktualizaci na Galaxy S20 FE

Někteří majitelé Galaxy S20 FE si po aktualizaci všimli problému s výkonem, takže by se teoreticky mohlo jednat o hlavní příčinu, kvůli které Samsung aktualizaci zastavil. Uživatelé se dále setkávají s rychlejším vybíjením baterie, vynechávajícím notifikacím nebo obecnému zpomalení. Je tedy vidět, že má Samsung poslední dobou s aktualizací trochu problémy, není to totiž poprvé, co aktualizaci stahuje.

Aktualizace byla doposud dostupná ve většině evropských zemí a nyní si ji už nenainstalujete. Osobně doufáme, že Samsung začne tento problém řešit a vyřeší jej stejně rychle, jako v případě Galaxy S10.

Stihli jste telefon aktualizovat?