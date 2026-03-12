Americká lednice Samsung je o 20 tisíc levnější! Má výrobník ledu, dávkovač vody a chytré funkce Hlavní stránka Zprávičky SAMSUNG RS80F67KCTEO je dvoudveřová americká lednice s objemem 634 litrů, výrobníkem ledu, dávkovačem vody a Wi-Fi funkcemi Na Alze aktuálně stojí 29 990 Kč, původně se prodávala za 49 986 Kč Za tuto cenu zaujme hlavně kombinací velkého prostoru, energetické třídy C a funkcí jako Auto Open Door nebo Twin Cooling Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.3.2026 12:05 Žádné komentáře 0 Pokud řešíte velkou rodinnou lednici a nechcete dělat velké kompromisy ve výbavě, tahle akce si zaslouží pozornost. Samsung RS80F67KCTEO teď na Alze stojí 29 990 Kč místo původních 49 986 Kč, tedy o bezmála 20 tisíc méně. Za tuto cenu dostanete americkou lednici s objemem 634 litrů, výrobníkem ledu, dávkovačem vody, dvěma chladicími okruhy a chytrými funkcemi přes SmartThings. Přehled parametrů najdete přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velkou americkou lednici pro rodinu, chcete výrobník ledu, tichý provoz a moderní funkce včetně aplikace.⚠️ Zvažte, pokud máte menší kuchyň nebo složitější přístup při stěhování – jde o rozměrný a těžký spotřebič s hloubkou přes 72 cm.💡 Za 29 990 Kč dostanete velmi prostorný model s energetickou třídou C, Twin Cooling, Auto Open Door, dávkovačem vody i ledu a 20letou zárukou na kompresor, což vypadá v této ceně velmi dobře. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle americká lednice za 29 990 Kč zajímavá Na první pohled zaujme už samotný poměr ceny a výbavy. Samsung RS80F67KCTEO je velká side-by-side lednice s celkovým objemem 634 litrů, z toho 409 litrů připadá na chladicí část a 225 litrů na mrazák. To už je kapacita, která dává smysl pro větší domácnost, rodinu s dětmi nebo pro každého, kdo nechce řešit nedostatek místa po každém větším nákupu. Důležité je i to, že nejde jen o „velkou bednu“, ale o model s poměrně nadstandardní výbavou. Dostanete výrobník ledu, ledovou tříšť, dávkovač chlazené vody, dva chladicí okruhy Twin Cooling, Metal Cooling panel, Smart Conversion a Wi-Fi připojení. Ve spojení s aktuální cenou 29 990 Kč působí tahle nabídka výrazně lépe než původních 49 986 Kč. Velkým plusem je také energetická třída C. U velké americké lednice nejde o detail, protože právě spotřeba bývá u podobných modelů často slabším místem. Tady Samsung udává roční spotřebu 226 kWh, což vzhledem k velikosti a výbavě nevypadá špatně. Potěší i 20letá záruka na kompresor, která sice neznamená 20 let plné záruky na celý spotřebič, ale u klíčové části dává určitou jistotu do budoucna. Praktická stránka: led, voda, aplikace i chytré otevírání V praxi může být nejpříjemnější kombinace funkcí, které usnadňují každodenní používání. Lednice nabízí Auto Open Door, takže se dveře otevřou lehkým dotykem senzoru. To je přesně ten typ funkce, který může působit jako zbytečný luxus, dokud nemáte plné ruce nákupu nebo hrnec v jedné ruce a druhou se snažíte otevřít dveře. Podle uživatelských zkušeností je to jedna z funkcí, kterou si lidé rychle oblíbí. Potěší i to, že není nutné připojení na vodovod. Lednice má nádržku na vodu, takže si můžete užít chlazenou vodu, kostky ledu i ledovou tříšť bez složitější instalace. To je praktické hlavně v bytech nebo kuchyních, kde není jednoduché řešit přívod vody. Několik uživatelů v recenzích vyloženě chválí snadné zprovoznění i fakt, že ledovač má dostatečnou kapacitu. Nechybí ani SmartThings, tedy možnost sledovat a nastavovat funkce lednice přes mobil. Aplikace umí zobrazit spotřebu, upozornit na otevřené dveře nebo pomoct s údržbou. To samo o sobě není důvod ke koupi, ale pokud už podobné chytré funkce doma používáte, je to příjemný bonus. PROHLÉDNOUT NABÍDKU NA ALZE Co říkají uživatelé a kde jsou slabší místa Uživatelské hodnocení na Alze je velmi silné: 5,0 z 5 z deseti hodnocení a 100 % doporučení. Opakují se hlavně chvály na prostornost, tichý provoz, přehledné vnitřní uspořádání, výrobník ledu a jednoduché připojení k mobilní aplikaci. Více recenzentů zmiňuje také to, že lednice působí opravdu tichým dojmem, což je u velkého spotřebiče v otevřené kuchyni dost důležité. Mezi plusy se objevuje i rychlé nachlazení po zapnutí, rovnoměrné chlazení bez zbytečného namrzání potravin a fakt, že při častějším otevírání umí teplotu rychle obnovit. Lidé si pochvalují i design a skutečnost, že na dané rozměry nabídne větší objem než některé konkurenční americké lednice. Slabiny ale úplně nechybí. Nejčastěji naráží uživatelé na to, že jde o rozměrný a těžký spotřebič, takže je potřeba dobře proměřit prostor v kuchyni i cestu do bytu nebo domu. Objevují se i připomínky k manipulaci se spodními přihrádkami a zásobníkem na led. Jeden z recenzentů také zmiňuje, že barva nepůsobí úplně černě, ale spíše stříbrno-šedě, což je drobnost, ale při výběru do konkrétní kuchyně to může hrát roli. Je dobré zmínit i hlasového asistenta Bixby. Ten tu sice je, ale není dostupný v češtině, takže pro většinu lidí půjde spíše o okrajovou funkci než reálný důvod ke koupi. A pokud chytré funkce nevyužijete, část výbavy pro vás zůstane nevyužitá. Komu dává smysl a komu naopak ne Samsung RS80F67KCTEO za 29 990 Kč dává smysl hlavně těm, kdo opravdu využijí velký objem a chtějí pohodlí americké lednice se vším všudy. Pokud máte větší domácnost, děláte větší nákupy, používáte led do nápojů, chcete tichý provoz a oceníte i chytré funkce v mobilu, je to velmi zajímavá nabídka. Naopak menší smysl bude mít pro domácnosti, které bojují s prostorem nebo prostě nepotřebují 634 litrů objemu. V takovém případě může být rozumnější klasická kombinovaná lednice, která zabere méně místa, bude lehčí na manipulaci a možná i levnější. Tady se zkrátka platí i za komfort, výbavu a velikost. Za aktuálních 29 990 Kč ale Samsung RS80F67KCTEO působí jako jeden z těch spotřebičů, kde sleva skutečně mění atraktivitu nabídky. Rozdíl oproti původním 49 986 Kč je dost velký na to, aby dávalo smysl se na ni podívat podrobněji. Hledáte jiný model? Pokud hledáte jinou americkou lednici nebo chcete porovnat i další akční spotřebiče Samsungu, vyplatí se projít také další nabídku velkých domácích spotřebičů na Alze. Zajímavé mohou být i další slevy v rámci Alza Dnů, kde se občas objevují i jiné velké lednice nebo vestavné modely. VYUŽÍT SLEVU NA SAMSUNG RS80F67KCTEO Šli byste raději do velké americké lednice s ledovačem, nebo vám v kuchyni dává větší smysl klasický kombinovaný model? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza lednice Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025