Americká lednice Samsung hodně zlevnila! Má hromadu chytrých funkcí a objem 634 litrů

Adam Kurfürst
Publikováno: 6.2.2026 06:00

Velké domácí spotřebiče představují investici, o které se vyplatí přemýšlet s předstihem – ideálně právě ve chvíli, kdy na ně narazíte za výrazně nižší cenu. Americká lednice Samsung RS80F66KBFEO při svém uvedení na trh stála 54 990 Kč, což ji řadilo mezi nejdražší modely v nabídce. Nyní ji ale na Alze seženete za 39 990 Kč, čímž ušetříte rovných 15 tisíc korun. To už je sleva, kvůli které stojí za to se na tuto lednici podívat blíže. Chytrá lednice, kterou ovládnete mobilem
Dotykové otevírání a přeměna mrazáku na lednici
634 litrů prostoru a dávkovač ledu
Invertorový kompresor s 20letou zárukou
Pro koho je a pro koho není

Chytrá lednice, kterou ovládnete mobilem

Samsung RS80F66KBFEO patří mezi spotřebiče, které se nesnaží být chytré jen kvůli marketingovému štítku. Díky vestavěnému Wi-Fi se lednice propojí s mobilní aplikací SmartThings, prostřednictvím níž získáte přístup k několika užitečným funkcím. Můžete například na dálku změnit teplotu, přepínat režimy chlazení nebo se nechat upozornit, pokud zůstanou dveře příliš dlouho otevřené. Zajímavou součástí je režim AI Energy, který v aplikaci SmartThings Energy sleduje spotřebu elektřiny a inteligentně upravuje rychlost kompresoru i odmrazovací cyklus podle vašich zvyklostí. Samsung uvádí, že díky tomu lze snížit spotřebu až o 10 % oproti výchozímu nastavení. Aplikace také umožňuje nastavit si měsíční cíl spotřeby a v reálném čase porovnávat, jak si vedete oproti předchozím měsícům.

Prostřednictvím služby SmartThings Food si pak můžete vést přehled o potravinách v lednici včetně dat spotřeby a na základě dostupných surovin získat doporučení receptů. Sekce Home Care zase upozorní, když je potřeba vyměnit vodní filtr nebo provést údržbu. Samsung do lednice integroval i hlasového asistenta Bixby, který rozumí hlasovým příkazům – je však nutné zmínit, že v češtině bohužel není dostupný.

Dotykové otevírání a přeměna mrazáku na lednici

Mezi zajímavé prvky výbavy patří funkce Auto Open Door. Na obou dveřích se nachází dotykový senzor s podsvícením, takže k otevření lednice stačí lehký dotyk jedním prstem – klasické madlo chybí úplně. Úhel otevření si přitom můžete nastavit v aplikaci SmartThings, a to buď na široké otevření (přes 80°), nebo na polootevření s automatickým zavřením po určité době. Další šikovnou funkcí je Smart Conversion, která díky technologii Twin Cooling umožňuje přepínat mezi pěti režimy chlazení. V praxi to znamená, že mrazák dokážete dočasně proměnit v další chladicí prostor, pokud potřebujete uskladnit větší nákup. Případně můžete nepoužívaný oddíl vypnout a šetřit energii.

634 litrů prostoru a dávkovač ledu

Samsung RS80F66KBFEO je dvoudveřová americká lednice s celkovým objemem 634 litrů, z toho 409 litrů připadá na chladicí prostor a 225 litrů na mrazák. Uvnitř najdete 4 police a 4 přihrádky v mrazáku. Lednice využívá technologii Twin Cooling Plus se dvěma nezávislými chladicími okruhy, díky čemuž se nesměšují pachy mezi oddíly a potraviny si déle uchovávají svěžest. Na přední straně se nachází dávkovač vody a ledu, který je napojený přímo na vodovodní řad – odpadá tak nutnost dolévat nádržku nebo vylamovat kostky z formiček. Uvnitř dveří pak potěší širší police Rack & Shelf, do které se vejdou lahve o šířce až 105 mm. Na zadní stěně chladicího prostoru je umístěn kovový panel Metal Cooling, který pomáhá rychleji vyrovnávat tepelné ztráty při častějším otevírání dveří. Pro okamžiky, kdy potřebujete rychle zchladit nápoje nebo zmrazit potraviny, jsou tu funkce Power Cool a Power Freeze, které do příslušného oddílu vženou intenzivní proud studeného vzduchu.

Invertorový kompresor s 20letou zárukou

Srdcem lednice je invertorový kompresor s AI, na který Samsung poskytuje záruku 20 let. Oproti starším generacím nabízí podle výrobce 4,1× vyšší setrvačnost a tišší provoz, přičemž umělá inteligence průběžně upravuje jeho otáčky podle aktuálních podmínek a vašich zvyklostí. Lednice spadá do energetické třídy B s roční spotřebou 180 kWh. Rozměrově počítejte s 178,4 × 91,2 × 72,6 cm (V×Š×H) a hmotností 140 kg.

Pro koho je a pro koho není

Samsung RS80F66KBFEO se hodí do větších domácností a prostorných kuchyní, kde využijete objem přes 600 litrů a dávkovač napojený na vodovodní řad. Chytré funkce okolo aplikace SmartThings ocení ti, kdo chtějí mít přehled o spotřebě a rádi si se spotřebiči hrají. Na druhou stranu – pokud hledáte kompaktní lednici do malé kuchyně nebo nepotřebujete propojení s mobilem, existují podstatně vhodnější alternativy. Rovněž počítejte s tím, že hlasový asistent Bixby v českém jazyce nefunguje a pro dávkovač vody budete potřebovat přípojku k vodovodnímu řadu.

Zaujala vás chytrá americká lednice od Samsungu za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi