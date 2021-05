Samsung rozdá přes 500 patentů. O jaké jde a kdo je může využít?

I díky častým soudním a mediálním válkám s konkurenty asi nemusíme moc připomínat, že korejský Samsung vlastní obrovské množství technologických patentů. Přesné číslo asi nepůjde dost dobře odhadnout, neboť jeho hodnota neustále roste a vloni byla někde u hranice 75 tisíc. Využití těch nejvýznamnějších si pochopitelně společnost velmi dobře hlídá. Hlavně kvůli konkurenci na trhu. Nyní se ale část z tohoto bohatého duševního vlastnictví dostane volně na veřejnost. Samsung totiž rozdá (volně poskytne k využití) některé patenty středním a menším podnikům v Koreji.

Stane se tak v rámci spolupráce s tamním Ministerstvem obchodu, průmyslu a energie a cílem je posílení korejské ekonomiky. Společnostem, které dostanou šanci využít patenty Samsungu, může tento krok samozřejmě velmi pomoci. Vláda sbírá jejich žádosti do desátého června. K volnému používání bylo vybráno celkem 505 patentů. Z toho 213 se týká mobilů, 68 polovodičů, 68 displejů, 45 telekomunikací, 31 medicíny a zbylých 70 dalších oblastí. To, že Samsung rozdá své některé patenty, bude velký příspěvek do vládního programu, který běží už od roku 2013. Doposud skrze něj použilo 226 středních a malých podniků 444 sdílených technologií.

Které české firmy by mohly udělat to samé u nás?

Zdroj: Korea Herald