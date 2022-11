Nová reklama Samsungu si odvážně utahuje z jablíčkářů

Pokud snad máte pocit, že už úplně vymizela rivalita a popichování mezi značkami Android telefonů a společností Apple, případně mezi zastánci konkurenčních systémů, budete velmi rychle vyvedeni z omylu. Na internetu se před několika hodinami objevila nová oficiální reklama firmy Samsung, ve které si korejský gigant utahuje jak z amerického konkurenta, tak i z jeho zákazníků.

On the Fence | Samsung​

Spot nazvaný “On the Fence” (Na plotě) popichuje firmu Apple a její fanoušky, kteří se drží svého oblíbeného zařízení, i když jsou u sousedů dostupné zajímavější kousky. “Na Samsung straně jsou ohebné mobily a epické fotoaparáty,” reaguje jedna z postav na dotaz, proč sedí na plotě a chystá se přeskočit do vedlejší zahrady.

“Nemusíš odcházet. Čekáme, až to bude i tady,” snaží se ho zastavit dvojice s iPhony v ruce, načež se jim dostane odpovědi, že není třeba čekat, když na druhé straně už to dávno je. “To je to, co vždycky děláme. Čekáme,” nechápavě odvětí závěrem zmatená dvojice. Následuje nápis “Je čas přeskočit plot” a vizualizace telefonů Samsung Galaxy S22 Ultra a Z Flip4.

Jak se vám nová reklama Samsung líbí?