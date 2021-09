Samsung zavádí RAM Plus, virtuálně zvětšení operační paměti

Jak zdarma a jednoduše zvětšit velikost operační paměti ve vašem mobilu? Ne, to není lákadlo žádného pochybného inzerátu, ale vážně míněná otázka. Odpovědí je virtuální RAM, už poměrně stará, ale u telefonů poslední dobou stále více skloňovaná technologie, v rámci které nedostačující operační paměti vypomáhá prostoru uvolněný z klasického úložiště. Stejný princip můžete znát od několika výrobců mobilů a například i z počítačů. Teď se do této řady oficiálně postavil také Samsung, který zavádí režim RAM Plus.

Novinka se momentálně objevila v rámci aktualizace telefonu Galaxy A52s 5G v Indii. Tento přístroj má v základu 6 GB RAM, přičemž po aktivaci RAM Plus může v případě potřeby operovat s dalšími čtyřmi gigabajty. Stejně jako u jiných výrobců nebo autorů nadstaveb by měl být princip založený na tom, že virtuální část systém použije pouze v případě naplnění fyzické RAM, aby například nemusel pozastavovat běžící aplikace. Uvidíme, zda se funkce dostane i do jiných regionů a také telefonů. Žádné oficiální informace k tomu ještě nezazněly.

