Neskutečná sleva na 8K televizi! Samsung QN800D zlevnil v Česku o víc než 100 tisíc korun

85" 8K televizor Samsung QN800D klesl z původních 180 tisíc na necelých 68 tisíc korun
Se slevovým kódem ALZADNY20 se dostanete na finální cenu 67 992 Kč, což je historické minimum
Menší 75palcová varianta je se slevovým kódem ještě levnější – stojí 59 492 Kč

Jakub Kárník
Publikováno: 17.10.2025 12:00

Prémiové televizory s 8K rozlišením patří mezi nejdražší spotřební elektroniku na trhu. Jejich cena ale časem klesá mnohem rychleji než u běžných 4K modelů. Důvod je prostý – poptávka není tak masivní a výrobci chtějí zbavit skladů před příchodem nové generace. Právě teď se Samsung QN800D dostal na historicky nejnižší cenu, která by mohla zaujmout nejen early adoptery, ale i běžné fanoušky velkých obrazovek.

Propad o 112 tisíc korun za 15 měsíců

Model Samsung QE85QN800D vstoupil na český trh v dubnu 2024 s cenou 179 990 Kč. Tehdy patřil mezi vlajkové lodě s nejnovějším procesorem NQ4 AI Gen2, Mini LED podsvícením a podporou obnovovací frekvence až 165 Hz. Postupně cena klesala – nejprve ke 140 tisícům, pak k psychologické hranici 100 tisíc korun. A teď, v říjnu 2025, se dostal ještě níž.

S akčním kódem ALZADNY20 si 85palcovou verzi pořídíte za 67 992 Kč. To je skoro třetinová cena oproti uvedení na trh. Pokud vám 85 palců přijde moc, existuje i 75palcová varianta QE75QN800D, která dříve stála 139 990 Kč a nyní ji se slevovým kódem ALZADNY15 seženete za 59 492 Kč.

Co za ty peníze dostanete

QN800D je pořádná vlajková loď od Samsungu. Disponuje 7680 × 4320 pixely, tedy čtyřnásobkem Full HD rozlišení. Mini LED podsvícení nabízí přes 1,5× více světelných zón než předchozí generace, což znamená lepší kontrast a černou.

Procesor s 256 neuronovými sítěmi přepočítává veškerý obsah na 8K rozlišení pomocí AI upscalingu. Ano, nativního 8K obsahu je stále minimum – žádná streamovací služba ho nepodporuje, neexistuje formát na discích ani konzole jako PlayStation 5 nebo Xbox ho neumí využít. Ale upscaling funguje překvapivě dobře, zejména u kvalitních 4K zdrojů.

Pro hráče nabízí televizor herní režim s frekvencí 165 Hz, podporu AMD FreeSync Premium Pro, VRR i ALLM. Čtyři HDMI 2.1 porty umožňují připojit konzole i PC bez kompromisů. Zvuk obstarává 70W systém s Dolby Atmos.

Pro koho se tahle sleva hodí

Hlavně pro ty, kdo mají prostor. Osmdesát pět palců není žádná legrace – potřebujete minimálně 3,5 metru vzdálenost od pohovky. Zároveň musíte počítat s tím, že nativní 8K obsah neuvidíte. Budete se spoléhat na to, že procesor dokáže vytěžit maximum z běžného streamingu, Blu-ray disků nebo her.

Pokud však hledáte nejlepší možný obraz pro domácí kino a nechcete utrácet přes 100 tisíc za OLED, QN800D dává smysl. Mini LED nabízí vyšší špičkovou svítivost než OLED, takže ve světlých místnostech si poradí lépe. Antireflexní vrstva navíc pomáhá i při denním sledování.

Jestli někdy, tak teď

Cena 67 992 Kč za osmdesátipětipalcový 8K televizor s Mini LED a AI upscalingem je nejnižší, co jsme u tohoto modelu viděli. Samsung už chystá novou generaci na rok 2026, takže QN800D bude postupně mizet z nabídky. Pokud vás 8K technologie láká a máte dostatečně velký prostor, je tohle pravdpodobně poslední šance koupit vlajkovou loď za cenu střední třídy.

Slevový kód platí jen omezenou dobu a skladové zásoby nejsou nekonečné. Takže pokud přemýšlíte, neváhejte moc dlouho.

Viděli jste někdy 8K televizi naživo?