8K Neo QLED televize Samsung brutálně zlevnila! Neuvěříte, kolik stojí oproti původním 139 990 Kč Hlavní stránka Zprávičky Samsung 75" 8K Neo QLED klesla z původních 139 990 Kč na současných 45 990 Kč Mini LED podsvícení nabízí vysoký jas, ale trápí ho blooming kolem světlých objektů 8K upscaling funguje překvapivě dobře, herní režim se 165 Hz potěší hráče Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Když Samsung loni v dubnu uvedl 75″ model QE75QN800D za 139 990 Kč, málokdo čekal, že o rok později bude stát třetinu. Aktuální cena 45 990 Kč na Alza.cz staví tuto 8K televizi do zajímavé pozice – stojí podobně jako kvalitní 4K modely. Pojďme se podívat, co za tyto peníze vlastně dostanete a zda má 8K v roce 2025 smysl. Co je to vlastně 8K a Mini LED? QN800D používá panel s rozlišením 7680 × 4320 pixelů – to je čtyřikrát více než u 4K. V praxi to znamená ostřejší obraz, ale pouze pokud sedíte dostatečně blízko nebo máte opravdu velkou obrazovku. U 75″ televize začnete rozdíl vnímat při vzdálenosti kolem 2 metrů. Mini LED technologie znamená, že za LCD panelem jsou tisíce malých LED diod rozdělených do zón (Samsung udává přes 1300 zón). Každá zóna se může nezávisle ztlumit nebo rozsvítit, což teoreticky umožňuje lepší kontrast než běžné LED televize. V praxi to ale přináší i problémy. Světlé stránky: vysoký jas a solidní upscaling Podle měření zahraničních recenzentů dosahuje QN800D špičkového jasu kolem 1100 nitů v režimu Filmmaker, což je dostačující pro HDR obsah. Při zobrazení celé bílé obrazovky naměřili kolem 600 nitů, což znamená, že televizi můžete sledovat i ve světlé místnosti bez problémů s viditelností. Procesor NQ8 AI Gen2 obsahuje neuronové sítě pro převod obsahu do 8K. Tento 8K upscaling překvapivě funguje – 4K filmy vypadají o něco ostřeji a detailněji než na běžné 4K televizi. Nejde o zázrak, ale rozdíl je patrný, zejména pokud nabídnete televizi dostatečně kvalitní zdroj. Běžné HD vysílání také vypadá čistěji než na většině konkurence. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Problémy, které recenze zmiňují Největší slabinou Mini LED technologie je blooming – světelná záře kolem jasných objektů na tmavém pozadí. Samsung tento problém částečně vyřešil oproti modelům z roku 2022 a 2023, ale úplně ho eliminovat nedokázal. TechRadar ve své recenzi poznamenává, že při sledování z úhlu je blooming výraznější, pokud ale máte běžnou LED televizi, blooming se vám projevuje mnohem více. Navíc úplnou eliminaci tohoto nežádoucího efektu řeší pouze OLED panely. Gaming na vysoké úrovni Pro hráče je QN800D zajímavou volbou. Čtyři HDMI 2.1 porty podporují 4K při 120Hz (na PC až 165Hz) s proměnlivou obnovovací frekvencí (VRR) včetně AMD FreeSync Premium Pro. Vstupní zpoždění kolem 10ms je vynikající. Samsung Gaming Hub umožňuje streamovat hry přes cloud (Xbox Game Pass, GeForce Now), což ocení ti, kdo nemají herní konzoli. Speciální herní režimy 21:9 a 32:9 simulují ultrawide monitor, ale obraz je pak menší s černými pruhy nahoře a dole. Zvuk – funkční, ale ne ohromující Systém 4.2.2 s výkonem 70W podporuje Dolby Atmos. Object Tracking Sound Plus sleduje pohyb na obrazovce a přizpůsobuje tomu zvuk, což funguje překvapivě dobře. Dialogy jsou dle recenzí čisté a srozumitelné. Časem bych si však na vašem místě stejně pořídil soundbar. Samsung to ostatně předpokládá, protože nabízí technologii Q-Symphony pro synchronizaci TV reproduktorů se soundbarem. KOUPIT ZA 45 990 KČ One Connect Box – elegantní řešení kabeláže Všechny konektory jsou v externím boxu spojeném s televizí jediným, téměř průhledným kabelem. Je to elegantní řešení pro montáž na zeď. Tizen OS a chybějící Dolby Vision Operační systém Tizen je rychlý a obsahuje všechny důležité aplikace. Samsung tradičně nepodporuje Dolby Vision, pouze HDR10, HDR10+ a HLG. Pro většinu obsahu to není problém, ale majitelé 4K Blu-ray s Dolby Vision nebo předplatitelé služeb jako Disney+ přijdou o nejlepší možnou kvalitu HDR. Závěr: Dobrá televize za rozumnou cenu Samsung QE75QN800D za 45 990 Kč představuje zajímavou nabídku. Není to dokonalá televize – má problémy s bloomingem a chybí Dolby Vision. Na druhou stranu získáte velkou 75″ obrazovku s vysokým jasem, funkčním 8K upscalingem a skvělými herními funkcemi. ⏰ Dostupnost: Skladem na Alza.cz Máte zkušenosti s 8K televizemi? Vnímáte rozdíl oproti 4K? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář 8K Chytrá televize Samsung Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. 