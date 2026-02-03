Tato 85" TV Samsung s 8K Neo QLED panelem zlevnila o desítky tisíc. Má až 240 Hz a brutální zvuk Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE85QN990F je 85palcová Neo QLED televize s 8K rozlišením a Mini LED podsvícením za 132 993 Kč Televizor disponuje bezdrátovým boxem One Connect, matným displejem bez odlesků a 90W ozvučením s Dolby Atmos Při uvedení na český trh loni v dubnu přitom stál 269 990 Kč, aktuální cena tak představuje úsporu přes 130 tisíc korun Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Vlajkové televize s rozlišením 8K jsou z podstaty extrémně drahé a pro většinu lidí prakticky nedosažitelné. Občas se ale stane, že cena klesne natolik, že stojí za to zbystřit – a přesně to je případ Samsungu QE85QN990F. Osmdesátipětipalcový kolos z řady Neo QLED, který Samsung uvedl na český trh loni v dubnu za 269 990 Kč, se nyní na Alze prodává za 132 993 Kč. To je méně než polovina původní částky a úspora přes 130 tisíc korun. Obraz v 8K rozlišení s Mini LED podsvícením Bezdrátový One Connect a 90W zvuk s Dolby Atmos Herní funkce a chytré vybavení Pro koho televize je a pro koho není Obraz v 8K rozlišení s Mini LED podsvícením Samsung QN990F patří na samotný vrchol televizní nabídky jihokorejského výrobce. Disponuje 85palcovým panelem s rozlišením 8K Ultra HD (7 680 × 4 320 pixelů), což je čtyřnásobek oproti dnes běžnému 4K. O podsvícení se stará technologie Quantum Mini LED, která díky lokálnímu stmívání zajišťuje přesný kontrast – hluboké černé vedle zářivě bílých ploch. Za pozornost stojí matná úprava obrazovky s certifikací Glare Free od společnosti UL Solutions. Displej téměř nereflektuje okolní světlo, a tak sledování za denního světla nepůsobí žádný problém. Ocení to zejména majitelé obývacích pokojů s velkými okny, kde odlesky na běžných televizorech bývají dost otravné. CHCI TELEVIZI SAMSUNG V AKCI O zpracování obrazu se stará procesor NQ8 AI Gen3 se 768 neuronovými sítěmi, který mimo jiné zvládá upscaling obsahu nižšího rozlišení do 8K prostřednictvím funkce 8K AI Upscaling Pro. Televizor podporuje HDR10+ a funkci Auto HDR Remastering Pro, jež SDR obsah automaticky vylepšuje na úroveň blízkou HDR. Dolby Vision nicméně v technické specifikaci chybí, což může vadit uživatelům služeb jako Netflix nebo Apple TV+, kde je tento formát hojně zastoupen. Bezdrátový One Connect a 90W zvuk s Dolby Atmos Jedním z nejvýraznějších prvků modelu QN990F je bezdrátový box One Connect. Veškeré kabely – celkem 5× HDMI, 3× USB a LAN – se připojují do samostatné krabičky, která s televizí komunikuje bezdrátově. K samotné obrazovce tak vede pouze napájecí kabel, což výrazně zjednodušuje instalaci a při montáži na zeď vytváří opravdu čistý dojem. Je ale nutné počítat s tím, že mezi boxem a televizí nesmí být fyzická překážka typu zeď. Co se týče zvuku, Samsung QN990F disponuje 6.2.4kanálovým systémem o celkovém výkonu 90 W s podporou Dolby Atmos a technologií OTS Pro (Object Tracking Sound), která přesouvá zvuk po reproduktorech podle pohybu objektů na obrazovce. Pro ještě lepší zážitek lze zvuk synchronizovat s kompatibilním soundbarem Samsung prostřednictvím funkce Q-Symphony, přičemž televizor v takovém případě své reproduktory nevypíná, ale doplňuje jimi soundbar. Herní funkce a chytré vybavení Hráči ocení podporu obnovovací frekvence až 240 Hz při rozlišení 4K díky technologii Motion Xcelerator a FreeSync Premium Pro. K dispozici je herní ovládací panel, automatický herní režim s rozpoznáním žánru a podpora superširokoúhlých poměrů stran 21:9 a 32:9. Důležité je ale upozornit, že FreeSync Premium Pro funguje pouze při přímém připojení do micro HDMI portu televizoru, nikoliv přes bezdrátový One Connect box. Televize běží na operačním systému One UI Tizen s přístupem ke streamovacím službám jako Oneplay, Netflix nebo Disney+. Samsung slibuje 7 let aktualizací operačního systému, což je pro televizi z roku 2025 solidní závazek. Integrovaný hub SmartThings umožňuje ovládat chytrá zařízení v domácnosti přímo z televize, přičemž nechybí kompatibilita s protokoly Matter a HCA. Součástí balení je solární dálkový ovladač SolarCell, který se nabíjí světlem a v případě potřeby i přes USB-C. Pro koho televize je a pro koho není Samsung QE85QN990F za 132 993 Kč je určen filmovým nadšencům a hráčům, kteří požadují to nejlepší na trhu a mají pro 85palcovou úhlopříčku dostatečně velký prostor. Bezdrátový One Connect, matný displej, 90W ozvučení s Dolby Atmos i 240Hz herní režim jsou funkce, které na levnějších televizích jednoduše nenajdete. Úspora přes 130 tisíc korun oproti ceně z loňského dubna pak z celé nabídky dělá bezprecedentní příležitost. KOUPIT 85″ TELEVIZI SAMSUNG Na druhou stranu je třeba přiznat několik věcí. Nativního 8K obsahu je stále velmi málo – většina streamovacích služeb nabízí maximálně 4K, takže budete převážně spoléhat na upscaling. Chybí podpora Dolby Vision, energetická třída G znamená vyšší spotřebu elektřiny a 85 palců si žádá místnost, kde si k televizi sednete alespoň 3 metry. A i přes výraznou slevu jde stále o investici přes 130 tisíc korun. Zaujala vás tato sleva, nebo je pro vás 8K televize stále příliš předčasná investice? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Samsung Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025