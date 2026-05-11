Vlajková OLED televize od Samsungu zlevnila už o 60 tisíc! Češi ji teď berou útokem Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE77S90F je 77" OLED televize z roku 2025 s procesorem NQ4 AI Gen3, 144Hz herním režimem a 4× HDMI 2.1 Na Heurece nyní od 39 200 Kč místo původních 99 990 Kč (úspora přes 60 000 Kč) Aktuálně druhá nejprodávanější televize na Heurece v této cenové kategorii – cena za 77" OLED, kterou jsme ještě před rokem považovali za sci-fi Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.5.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Pamatujete si dobu, kdy 77palcová OLED televize byla luxus za sto tisíc? My ano – a v případě vlajkového Samsungu to bylo tak ještě začátkem letošního roku. Samsung QE77S90F se ale aktuálně dá pořídit od 39 200 Kč, což je víc než pod polovinu původní ceny. Z pohledu poměru úhlopříčka/cena/kvalita jde o jednu z nejagresivnějších nabídek na českém trhu. Co dostanete za necelých 40 tisíc Pozor na typ panelu Tizen, 7 let podpory a slabší zvuk Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte větší obývák a chcete plnohodnotný OLED zážitek – kombinace 77″ + dokonalá černá + 144 Hz se prakticky rovná domácímu kinu.⚠️ Zvažte, že 77″ televize není pro každý pokoj – pozorovací vzdálenost minimálně 3 metry, ideálně 3,5 a víc.💡 Za 39 200 Kč dostáváte modelovou řadu z roku 2025 s plnou herní výbavou a 7letou softwarovou podporou. CHCI 77″ OLED OD 39 200 KČ Co dostanete za necelých 40 tisíc QE77S90F má všechno, co od OLED televize roku 2025 čekáte. 4K rozlišení, dokonalou černou díky samosvítícím pixelům, antireflexní povrch a procesor NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi pro upscaling a optimalizaci obrazu. Pro filmy a seriály je to v této velikosti zážitek, ke kterému 77″ LCD nebo Mini LED nedosáhne – v tmavých scénách černá nezáří, kontrast je v podstatě nekonečný a HDR pracuje s každým pixelem zvlášť. Hráči ocení kompletní herní výbavu – 144Hz panel v herním režimu, čtyři porty HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium Pro, VRR i ALLM. Pro majitele PS5, Xbox Series X i herního PC je to ideální obrazovka. Bonus pro Apple uživatele: AirPlay 2 funguje nativně, takže obraz z iPhonu nebo Macu dostanete na televizi bez Apple TV. Pozor na typ panelu Jeden detail, který se v marketingových materiálech moc nezmiňuje a uživatelé na něj sami upozorňují: u řady S90F se typ panelu liší podle úhlopříčky. Konkrétně 65″ verze používá Samsung QD-OLED panel s lepší světelností a sytějšími barvami. Větší velikosti včetně 77″ varianty pak osazují LG WOLED. V praxi je rozdíl mírný – WOLED má o trochu nižší maximální jas, ale kompenzuje to o něco lepší antireflexní úpravou a pro většinu lidí je rozdíl v běžném sledování nepostřehnutelný. Pokud sedíte v jasně prosvětlené místnosti nebo TV stojí proti oknu, je dobré počítat s tím, že OLED jako kategorie není určený pro „showroom jas“. Pro plné vykreslení barev a kontrastu potřebuje aspoň trochu zatemnění – ne tmu, ale ani plné odpolední slunce zezadu. Tizen, 7 let podpory a slabší zvuk Samsung jede na Tizen OS, který je svižný a obsahuje všechny relevantní aplikace včetně Oneplay, Netflixu, Disney+, HBO Max, Prime Video a Apple TV+. Velkou výhodou je deklarovaných 7 let aktualizací, což televizi udrží relevantní hluboko do budoucna. Funkce SmartThings z TV udělá centrum chytré domácnosti, pokud máte Samsung ekosystém. Z hodnocení 50 zákazníků se opakuje jedna výtka, kterou se vyplatí vědět – 40W reproduktory jsou ucházející na zprávy a běžné sledování, ale pro filmový zážitek doporučujeme přidat soundbar. To je standardní situace u všech tenkých OLED televizí, fyziku basového reproduktoru nelze obejít v 4cm tlustém těle. PROHLÉDNOUT NABÍDKY NA HEURECE Kupovali byste si 77″ televizi do běžného obýváku, nebo je to už moc velký rozměr? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce OLED TV Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025