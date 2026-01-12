Obří OLED TV od Samsungu zlevnila na své minimum! Má 144 Hz, nový AI procesor a slušný zvuk Hlavní stránka Zprávičky 77" OLED televize Samsung S90F s procesorem NQ4 AI Gen3 stojí nyní rekordních 43 001 Kč 144Hz herní režim, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Atmos a 4× HDMI 2.1 Při uvedení v červnu 2025 stála 99 990 Kč – sleva přes 57 % za půl roku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Obří OLED za cenu prémiové LED televize? Samsung QE77S90F s úhlopříčkou 77 palců (196 cm) aktuálně prodává Mall.cz přes Allegro za 43 001 Kč. Při startu prodeje v červnu loňského roku stála rovných 100 tisíc, postupně klesla na 75 a pak 50 tisíc. Současná cena je historické minimum – levnější tato televize nikdy nebyla. OLED panel se vším, co k tomu patří Technologie OLED znamená, že každý pixel svítí samostatně. Černá je skutečně černá, protože pixely prostě zhasnou – žádné prosvítání podsvícení jako u LED televizí. Kontrast je prakticky nekonečný a barvy mají hloubku, kterou na jiných typech panelů neuvidíte. Samsung k tomu přidává certifikaci PANTONE, která garantuje přesnou reprodukci více než 2 140 barev včetně 110 odstínů lidské pleti. Pro filmové fanoušky důležité – obraz vypadá přesně tak, jak ho zamýšleli tvůrci. Technologie OLED HDR+ se pak stará o živé barvy a vysoký dynamický rozsah. Procesor NQ4 AI Gen3 se 128 neuronálními sítěmi Srdcem televize je procesor NQ4 AI Gen3, který využívá 128 neuronálních sítí pro optimalizaci obrazu i zvuku v reálném čase. Funkce 4K AI Upscaling Pro dokáže vylepšit i starší obsah v nižším rozlišení na kvalitu blízkou 4K – filmy z DVD nebo starší seriály vypadají překvapivě dobře. Režim AI Mode automaticky rozpozná, co právě sledujete, a přizpůsobí nastavení obrazu i zvuku. Film dostane kinematografické zpracování, sport ostřejší pohyb a hry nižší latenci. Nemusíte nic nastavovat ručně. SAMSUNG 77″ OLED ZA 43 001 KČ 144Hz pro hráče s AMD FreeSync Premium Pro OLED panely jsou díky prakticky okamžité odezvě ideální pro hraní, a Samsung toho využívá naplno. Technologie Motion Xcelerator umožňuje hrát ve 4K rozlišení při 144 Hz, což ocení majitelé výkonných PC i konzolí nové generace. K dispozici jsou 4× HDMI 2.1 porty s plnou podporou VRR. Certifikace AMD FreeSync Premium Pro zajišťuje plynulý obraz bez trhání nebo zpoždění, a to i při náročných scénách s HDR obsahem. Pokud hrajete kompetitivní tituly, nízká latence OLED panelu vám dá měřitelnou výhodu. Dolby Atmos a chytrá domácnost Vestavěné reproduktory podporují Dolby Atmos pro prostorový zvuk. Na film bez soundbaru to stačí, i když u televize za 43 tisíc bych kvalitní soundbar doporučil – zážitek to posune na jinou úroveň. Televize umí také přizpůsobit zvuk akustice místnosti díky pokročilým algoritmům. Systém Tizen OS nabízí všechny důležité aplikace včetně Netflix, Disney+, Oneplay nebo SledováníTV. Integrovaný hub SmartThings promění televizi v centrum chytré domácnosti – ovládáte z ní osvětlení, termostaty i bezpečnostní kamery. Pro koho je televize vhodná? Samsung QE77S90F za 43 tisíc cílí na zákazníky, kteří chtějí velkou OLED televizi bez kompromisů v kvalitě obrazu. Úhlopříčka 77 palců (196 cm) vyžaduje dostatečně velkou místnost – optimální pozorovací vzdálenost je kolem 2,5–3 metrů. V menším obýváku by tak velká obrazovka působila nepřirozeně. KOUPIT SAMSUNG 77″ OLED V balení najdete solární ovladač SolarCell, který se dobíjí světlem – slunečním i umělým. Nemusíte měnit baterie, což je příjemný ekologický bonus. VESA mount 400 × 300 mm umožňuje montáž na zeď. Na co si dát pozor? Samsung u OLED televizí stále ignoruje Dolby Vision – podporuje pouze HDR10+. Na co si dát pozor? Samsung u OLED televizí stále ignoruje Dolby Vision – podporuje pouze HDR10+. Pokud máte knihovnu filmů v Dolby Vision, zvažte LG nebo Sony. OLED panely také nejsou ideální do místností s přímým slunečním světlem – lesklý povrch odráží okolí. A samozřejmě platí obecné riziko vypalování statických prvků při dlouhodobém zobrazení, i když moderní OLED panely mají ochranné mechanismy. Máte doma OLED televizi, nebo vám stačí klasická LED? Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025