Ideální koupě: Tahle nová OLED televize od Samsungu už stihla zlevnit o téměř polovinu! Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE77S85H je 77" 4K OLED televize z roku 2026 s dokonalou černou, antireflexní vrstvou, 120Hz herním režimem a systémem Tizen Na Alze ji teď koupíte za 35 990 Kč místo původních 67 990 Kč — ušetříte 32 000 Kč Za tuhle cenu konkurence existuje, ale málokde dostanete 77" OLED úhlopříčku od zavedené značky — na velký prémiový obraz je to rozumná koupě Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Kdo touží po velkém OLED televizoru a nechce sáhnout hluboko do kapsy, tohle je jedna z rozumných voleb. Samsung QE77S85H teď na Alze pořídíte za 35 990 Kč místo původních 67 990 Kč. Není to jediná OLED za tyhle peníze na trhu, ale na 77″ úhlopříčku od Samsungu je to slušná cena. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete co největší OLED obraz s dokonalou černou na filmy, sport a hraní a máte kam takový kolos dát.⚠️ Zvažte, že má jen 20W zvuk a 2 HDMI, herní režim jede do 120 Hz (ne 144 pro PC) a OLED je citlivější na statický obraz.💡 Za 35 990 Kč je to dobrá cena za velký OLED — konkurence existuje, ale málokdo nabídne 77″ levněji. Proč je tahle televize zajímavá Hlavní lákadlo je 77″ OLED za rozumné peníze. QE77S85H je nový model roku 2026, který startoval na 67 990 Kč, mezitím klesl na 59 990 Kč a teď je za 35 990 Kč. OLED technologie znamená, že každý pixel svítí sám a dokáže se úplně vypnout — výsledkem je absolutní černá a nekonečný kontrast, který LED ani Mini LED nedokážou plně napodobit. Buďme ale féroví: OLED televize v téhle ceně už na trhu jsou, tohle není ojedinělý úkaz. Pro koho to tedy je? Pro toho, kdo chce co největší prémiový obraz do obýváku a Samsung ekosystém, a hledá dobrou cenu, ne nutně tu úplně nejnižší. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Panel je 77″ 4K OLED s antireflexní vrstvou, která pomáhá s odrazy — u OLEDů vítaná věc, protože nemají tak vysoký jas jako Mini LED. Obraz řídí procesor s AI vylepšováním, které dopočítává detail a upscaluje starší obsah do 4K. Pro hráče je tu herní režim se 120 Hz, VRR a nízkou odezvou — pohyb ve hrách i sportu je plynulý bez trhání, konzole PS5 i Xbox se přepnou automaticky. Obraz zvládá HDR (HDR10+), chybí ale Dolby Vision, což je u Samsungů tradiční. Systém Tizen má předinstalované hlavní služby (Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay) a ovládáte ho i hlasem. KOUPIT ZA 35 990 KČ Praktická stránka a na co si dát pozor Začněme tím, co k 77″ televizi patří: je obrovská a potřebuje prostor. Na plné vyznění OLEDu (a aby vás nebolel krk) počítejte s odstupem sedačky kolem tří metrů, pevnou zdí nebo širokou komodou a montáží ve dvou. Teď háčky, které je fér znát dopředu. Zvuk řeší jen 20W soustava — na velký panel slabota, takže na filmové večery počítejte se soundbarem (ostatně u televize téhle velikosti se to předpokládá). Dál má jen 2 HDMI porty, což je málo, pokud chcete připojit víc zařízení naráz (konzole, set-top-box, soundbar) — budete přepojovat. A jako každý OLED je citlivější na statický obraz: dlouhé hodiny se stejným logem nebo herním HUD můžou teoreticky vést k vypálení, i když Samsung má proti tomu ochranné mechanismy. Na co si dát pozor u obrazu OLED má dvě strany mince a je fér zmínit obě. Ta skvělá: dokonalá černá, nekonečný kontrast a skvělé pozorovací úhly — obraz vypadá perfektně i ze strany, což u LED neplatí. Ta druhá: OLED má nižší maximální jas než Mini LED nebo QD-OLED konkurence, takže v silně prosvětlené místnosti přes den nebude obraz tak průrazný jako u jasných Mini LED televizí. Antireflexní vrstva pomáhá, ale zázraky nečekejte. Ve večerním, zatemněném obýváku ale OLED září a poráží prakticky vše ostatní. Pokud tedy koukáte hlavně večer, je to ideální; pokud máte obývák zalitý sluncem, zvažte jasnější Mini LED. CHCI TUTO TELEVIZI Vzali byste velký 77″ OLED s dokonalou černou na večerní filmy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza oled Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025