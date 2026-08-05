Letošní 65" OLED za 22 990 Kč. Samsung srazil cenu o 14 500 Kč Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE65S85H je letošní 65" OLED televize, vstupní model do OLED řady značky pro rok 2026 S kódem 2026ALZAEXTRA35 stojí 22 990 Kč místo 37 490 Kč Přímým konkurentem je letošní LG B6, který má oproti Samsungu jednu výhodu navíc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.8.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Letošní OLED za necelých třiadvacet tisíc je cena, která ještě před dvěma lety patřila LCD televizím. Samsung QE65S85H teď s kódem 2026ALZAEXTRA35 vyjde na 22 990 Kč místo 37 490 Kč. Redakce Tom’s Guide po testu napsala, že jde o zásadního vítěze mezi středně drahými OLEDy a že by měl být na užším seznamu každého, kdo letos kupuje televizi. 👍 Berte, pokud chcete dokonalou černou, kterou umí jen OLED, a hrajete na konzoli – herní režim recenzenti chválí bez výhrad.🤔 Váhejte, pokud sledujete hodně obsahu v Dolby Vision – Samsung ho nepodporuje a konkurenční LG ano.💰 Cenovka: 22 990 Kč za letošní 65″ OLED je částka, za kterou se ještě loni prodávaly dobré Mini LED televize. CHCI OLED ZA 22 990 KČ Letošní model, ale vstupní řada S85H je nejnižší z letošní OLED trojice Samsungu (nad ním stojí S90H a vlajkový S95H) a rozdíly jsou konkrétní. Používá WOLED panel od LG, ne QD-OLED, který mají dražší modely – v tmavé místnosti dává QD-OLED sytější barvy, ve světlé naopak WOLED drží černou lépe. Chybí také antireflexní úprava Glare Free, kterou má S90H, takže obrazovka je lesklá. Panel běží na 120 Hz místo 165 Hz u vyšších řad. Pořád ale platí, že i vstupní OLED znamená dokonalou černou a nekonečný kontrast, protože každý pixel svítí sám za sebe – to žádná LCD ani Mini LED televize technicky nedokáže. Tom’s Guide vyzdvihuje svižný Tizen, herní režim a nové AI funkce, plus Samsung slibuje aktualizace systému až na sedm let. Novinkou letoška je i varianta s 48″ úhlopříčkou pro menší místnosti. Souboj s LG B6: rozhoduje jeden formát Přímý konkurent LG B6 vyšel letos taky a je to zajímavý souboj – podle Tom’s Guide totiž oba modely nejspíš používají stejný panel. Rozdíl je v softwaru a formátech. LG podporuje Dolby Vision, Samsung ne (má jen HDR10+ a HDR10), a hlavní recenzent při srovnání loňské generace zjistil, že u méně jasných OLEDů Dolby Vision reálně pomáhá – dokáže totiž lépe přizpůsobit HDR obraz televizi, která nedosahuje tisíce nitů. Na druhou stranu Samsung nabízí svižnější systém, delší podporu a solární dálkový ovladač, který se nabíjí světlem v místnosti. Pokud koukáte hlavně na Netflix, sport a hrajete, je S85H za 22 990 Kč vynikající koupě. Kdo si potrpí na filmy v Dolby Vision, měl by porovnat ceny s LG B6. VYUŽÍT KÓD 2026ALZAEXTRA35 Řešíte při výběru televize podporu Dolby Vision, nebo je vám to jedno? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza OLED TV Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025