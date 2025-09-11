OLED televize Samsung QE55S90F v super akci! Nabízí upscaling, 40W audio, ovládání SmartThings a až 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE55S90F klesla na Alze na rekordní cenu 27 192 Kč 55" OLED televize s procesorem NQ4 AI Gen3 a 144Hz herním režimem Oproti původní ceně 44 990 Kč ušetříte téměř 18 tisíc korun Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Prémiová 55″ OLED televize Samsung QE55S90F se dočkala výrazné slevy na Alze, kde ji aktuálně pořídíte za 27 192 Kč. Oproti původní ceně 44 990 Kč, se kterou byla televize uvedena na český trh, tak ušetříte téměř 18 tisíc korun. Jde o jednu z nejlepších cen této špičkové televize na našem trhu. Špičkový OLED panel s AI procesorem Samsung QE55S90F představuje vrchol současné televizní technologie. 55palcový OLED displej nabízí dokonalou černou, živé barvy a 4K rozlišení 3840 × 2160 pixelů. O zpracování obrazu se stará nejnovější procesor NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi, který v reálném čase optimalizuje každou scénu. Televize disponuje 100Hz obnovovací frekvencí, která se v herním režimu dokáže vyšplhat až na 144 Hz. To ocení především hráči, kterým zajistí plynulý obraz bez trhání díky technologii AMD FreeSync Premium Pro. Panel zároveň nabízí certifikaci PANTONE garantující přesné zobrazení 2140 barev stejnojmenného systému. Samsung Vision AI přináší chytré funkce Novinkou je balík funkcí Samsung Vision AI, který zahrnuje vylepšeného hlasového asistenta Bixby schopného zpracovat několik příkazů najednou. Zajímavostí je funkce péče o domácí zvířata – televizor pomocí mikrofonu detekuje štěkání a automaticky pustí uklidňující obsah pro vaše mazlíčky. CHCI SAMSUNG TELEVIZI AI režim obrazu automaticky přizpůsobuje nastavení podle sledovaného obsahu, zatímco AI adaptivní zvuk analyzuje akustiku místnosti a optimalizuje audio výstup. Technologie 4K AI Upscaling Pro dokáže vylepšit i starší obsah do kvality blízké 4K rozlišení, což využijete při sledování klasických filmů nebo televizního vysílání. Pro náročné diváky i hráče Televizor podporuje OLED HDR+ pro mimořádný jas a kontrast, technologii Real Depth Enhancer pro lepší vnímání hloubky obrazu a funkci HDR Brightness Optimizer, která vylepšuje viditelnost ve tmavých scénách. Díky samosvítícím pixelům OLED panelu dosahuje televizor bezkonkurenčního kontrastu. Zvukovou stránku zajišťují 40W reproduktory s podporou Dolby Atmos a technologií OTS Lite pro prostorový zvuk. Systém Q-Symphony umožňuje synchronizaci zvuku televizoru se soundbarem Samsung, čímž vytvoří ještě působivější zvukový zážitek. Moderní konektivita a ekologické řešení K dispozici jsou 4× HDMI 2.1 porty s podporou eARC, 2× USB, Ethernet a samozřejmě Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.3. Všechny HDMI porty podporují 4K při 144 Hz, což je důležité pro majitele výkonných grafických karet. Televize běží na systému Tizen s garancí 7 let aktualizací a má integrovaný SmartThings Hub pro ovládání chytré domácnosti. Součástí balení je solární dálkový ovladač SolarCell, který se nabíjí světlem a nepotřebuje klasické baterie. Televizor má také funkci AI Energy, která dokáže ušetřit až 20 % energie automatickou optimalizací jasu podle okolního osvětlení a sledovaného obsahu. Pro koho je televize vhodná? Samsung QE55S90F je ideální volbou pro náročné filmové fanoušky, kteří ocení dokonalý OLED obraz s HDR, hráče vyžadující vysokou obnovovací frekvenci a nízkou odezvu, nebo technologické nadšence toužící po nejnovějších AI funkcích a chytré domácnosti. Televizor uspokojí i majitele herních konzolí díky podpoře všech moderních herních technologií. KOUPIT TELEVIZI SAMSUNG Za 27 192 Kč získáte model se špičkovou obrazovou technologií, která byla ještě nedávno dostupná pouze v mnohem dražších modelech. Televize je skladem a připravena k okamžitému odeslání. Jakou máte zkušenost s televizemi Samsung? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko oled Samsung Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.