Špičková MiniLED televize od Samsungu stojí teď jen 20 tisíc! Má antireflexní povrch a zvládne až 165 Hz

Neo QLED televize Samsung QE55QN90F spadla z původních 39 990 Kč na 19 990 Kč s kódem CZAVWEEK10 Mini LED podsvícení s lokálním stmíváním a matný antireflexní displej dělají z obrazu hlavní lákadlo Čtyři porty HDMI 2.1 a 165Hz herní režim míří i na majitele konzolí a herních PC Jakub Kárník Publikováno: 26.5.2026 08:00 Padesátipětipalcová Samsung QE55QN90F patří mezi vyšší střední třídu televizorů a její běžná cena tomu odpovídala — startovala na 39 990 Kč. Teď ji ale Alza po zadání kódu CZAVWEEK10 nabízí za 19 990 Kč, tedy na polovinu původní ceny. To už je nabídka, u které má smysl se zastavit a podívat se, co za ty peníze dostanete a komu dává smysl. Obraz je tu hlavní hvězdou Tizen, AI a pár kompromisů Rychlé shrnutí ✅ Mini LED s lokálním stmíváním a matným displejem — výborný kontrast a nulové odlesky✅ Čtyři plnohodnotné HDMI 2.1 a 165 Hz pro hráče⚠️ V HDR režimu spotřeba výrazně vyšší, než uvádí štítek; WiFi jen ve standardu 5💡 Pokud nevyžijete AI funkce a Bixbyho, nic zásadního vám chybět nebude Obraz je tu hlavní hvězdou Televizor staví na Mini LED podsvícení s lokálním stmíváním, kde podle uživatelů pracuje kolem 500 stmívatelných zón. To se projevuje na hloubce černé i na schopnosti udržet detail v tmavých scénách, aniž by trpěly ty světlé. K tomu přidává matnou antireflexní úpravu obrazovky, kterou recenzenti na Alze chválí asi nejčastěji — přes den se na panelu nezrcadlí okolní nábytek ani okno. Daní za matný povrch je v úplně zatemněné místnosti o něco výraznější halo efekt kolem jasných objektů, ale to je kompromis, se kterým většina diváků problém mít nebude. Panel zvládá 4K rozlišení, HDR10+ i obnovovací frekvenci 100/120 Hz, v herním režimu pak až 165 Hz. Právě hráči ocení, že QN90F nabízí čtyři porty HDMI 2.1, podporu VRR a AMD FreeSync Premium Pro. Připojit konzoli i herní PC tedy můžete bez dohadování, který vstup zrovna umí plný výkon. Zvuk obstarává soustava reproduktorů o výkonu 60 W s podporou Dolby Atmos, kterou recenzenti označují za nadprůměrnou pro běžný poslech — na film stačí, audiofilové stejně sáhnou po samostatném systému. Koupit Samsung QE55QN90F za 19 990 Kč Tizen, AI a pár kompromisů Systém Tizen je svižný — to potvrzuje prakticky každá zákaznická recenze — a nechybí mu české aplikace jako Oneplay, SledováníTV nebo Telly, vedle Netflixu, Disney+ a HBO Max. Samsung k tomu přibaluje slíbených 7 let aktualizací a solární ovladač SolarCell, který se dobíjí světlem a nemá vyměnitelnou baterii. Právě ovladač je častým terčem kritiky: je malý, postrádá číselná tlačítka a pro starší členy domácnosti může být nezvyklý. Marketing kolem Samsung Vision AI — generování tapet z klíčových slov, hlídání štěkajícího psa nebo automatická úprava zvuku — berte spíš jako bonus než důvod ke koupi. Jeden z recenzentů to shrnul trefně: AI funkce nepotřebuje a místo Bixbyho by uvítal ChatGPT. Připomenout je třeba i reálnou spotřebu: štítek uvádí 76 kWh ročně v SDR, jenže v HDR režimu vyskočí na 209 kWh a uživatelé hlásí špičky přes 200 W. WiFi navíc zůstává jen ve standardu 5, což u modelu z roku 2025 trochu zamrzí. Za 19 990 Kč ovšem tyhle výhrady ztrácejí na váze. Dostáváte kvalitní Mini LED panel s matným displejem a kompletní herní výbavou za cenu, kterou ještě nedávno měly o třídu slabší televizory. Pokud hledáte hlavní televizor do obýváku a nevadí vám výše zmíněné kompromisy, jde o jeden z rozumnějších nákupů současné akce. Koupit s kódem CZAVWEEK10 na Alze Je pro vás matný displej důležitější než maximální jas, nebo to vidíte naopak? Zdroj: Alza.cz