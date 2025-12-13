55" QLED televize Samsung stojí jen 11 tisíc! Umí Matter a dostane aktualizace pod dobu 7 let Hlavní stránka Zprávičky 55palcová QLED televize Samsung QE55Q6F nyní stojí 11 192 Kč se slevovým kódem ALZADNY20 Crystal Processor 4K s upscalingem, Quantum Dot panel a podpora HDR10+ pro živé barvy a kontrast Systém Tizen se 7 lety aktualizací, Samsung Knox zabezpečení a integrace SmartThings Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.12.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Korejský Samsung představil letos svůj základní QLED model Q6F, který cílí na zákazníky hledající vstupní televizi do Samsung ekosystému. Model v 55palcové verzi QE55Q6F původně stál 13 990 Kč, nyní se s kódem ALZADNY20 prodává za 11 192 Kč – sleva činí 2 798 Kč. Jde o televizor vhodný jako druhá TV do ložnice, dětského pokoje nebo na chatu. QLED panel a Crystal Processor 4K Samsung QE55Q6F používá 60Hz Quantum Dot panel, který dokáže zobrazit až 100% barevného objemu podle standardu DCI-P3. Oproti klasickým LED televizím nabízí QLED živější barvy a lepší jas. Čip Crystal Processor 4K (Q4 Lite) v reálném čase upravuje obraz a zvuk podle aktuálních podmínek. CHCI SAMSUNG TV 4K Upscaling vylepší obsah v nižším rozlišení (Full HD nebo i horší) na úroveň blízkou 4K. Podpora HDR10+ dynamicky řídí úrovně jasu a kontrastu pro hlubší černou a působivější filmové scény. Frekvence obrazu je 50/60 Hz – není to 120Hz panel jako u dražších modelů. Tizen systém se 7 lety aktualizací Televize běží na operačním systému Tizen (One UI) s přístupem k aplikacím jako Netflix, Disney+, Oneplay nebo YouTube. Samsung slibuje 7 let aktualizací operačního systému pro modely z roku 2025, což je nadstandardní podpora. Samsung Knox zajišťuje vícevrstvé zabezpečení proti škodlivým aplikacím a bezpečné připojení chytrých zařízení. SmartThings integrace umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo z televize – funguje s protokoly Matter a HCA. Q-Symphony a 20W reproduktory Televize má 20W reproduktory s podporou Dolby Digital Plus. Technologie Q-Symphony propojuje reproduktory TV s externími soundbary Samsung tak, aby hrály společně pro bohatší prostorový zvuk. CHCI SAMSUNG TV Adaptivní zvuk analyzuje přehrávaný obsah a upraví mu zvuk na míru – dialogy, hudba i efekty zní vždy vyváženě bez ohledu na typ obsahu. Herní funkce a konektivita Pro hráče nabízí televize herní režim s technologií Motion Xcelerator, která vyhodnocuje přechod mezi snímky pro plynulé zobrazení pohybu. K dispozici jsou 3× HDMI, 1× USB, LAN, Bluetooth a podpora Apple AirPlay 2, DLNA a HbbTV 2.0.3. Můžete ovládat televizi mobilem přes aplikaci SmartThings nebo dokonce gesty na chytrých hodinkách Galaxy Watch. Režim AI Energy automaticky přizpůsobuje jas podle světelných podmínek a šetří energii. Pro koho je Q6F vhodný? Samsung QE55Q6F za 11 192 Kč cílí na ty, kdo hledají základní QLED televizi do Samsung ekosystému. Hodí se především jako druhá televize do ložnice, dětského pokoje nebo na chatu – tam, kde nepotřebujete absolutní špičku, ale chcete kvalitní obraz a systém Tizen. Oceníte ji pokud už máte jiná Samsung zařízení – SmartThings integrace umožní ovládat chytrou domácnost z TV, Q-Symphony propojí TV se soundbarem a aplikace SmartThings promění mobil v ovladač. 7 let aktualizací zajistí, že systém zůstane bezpečný a funkční i za několik let. CHCI SAMSUNG TV Na druhou stranu je třeba upřímně říct, že za tuto cenu najdete u konkurence lépe vybavené televize. Některé modely od čínských výrobců nabízí v této cenové kategorii MiniLED podsvícení s lokálním stmíváním, 120Hz frekvenci nebo vyšší jas. Samsung Q6F má pouze základní lokální stmívání, 50/60 Hz frekvenci a 20W reproduktory. Pokud hledáte základní QLED televizi jako druhou do domácnosti a jste součástí Samsung ekosystému, QE55Q6F za 11 192 Kč je rozumná volba. Konkurence nabízí v této ceně lepší specifikace, ale Samsung poskytuje dlouhodobou podporu, bezpečnost a plnou integraci s vašimi ostatními zařízeními. Máte doma více než jednu televizi? 