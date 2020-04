Konec LCD a nástup QD-OLED. Samsung mění své výrobní plány

Jihokorejská firma podle všeho potvrzuje dříve oznámené plány ohledně výroby displejů a pokračuje ve velké investici do továren v domovské zemi a v Číně. V podnicích Samsung by se měla na konci letošního roku přehoupnout výroba LCD panelů na produkci nových QD-OLED obrazovek. Firma do této inovace postupně investuje 11 miliard dolarů. Nové displeje s technologií Quantum-Dot mají poskytovat lepší vlastnosti díky širší škále barev a jasu. Zároveň by měly být výrazně levnější na výrobu a vydržet mají několikanásobný čas provozu oproti současným OLED panelům.

Nové displeje by měly zvládnout sloužit i milion hodin a také budou méně náchylné k nežádoucímu vypalování obrazu. Navíc budou i trochu ekologičtější. Mají se vyrábět z fosfidu iridia namísto jedovatého kadmia. I když jsou stále QD-OLED panely v podstatě laboratorní produkt, Samsung to s nimi myslí skutečně vážně. Investice do přestavby továren a následného rozvoje výroby by se mu měla vrátit v dlouhodobém výhledu. Zpočátku prý budou tyto nové OLED displeje stejně drahé jako ty současné, ale postupně by se jejich nižší výrobní náklady mohly promítnout i do cen telefonů a další elektroniky. Produkce jednoho čtverečního metru nové QD-OLED obrazovky přijde prý Samsung na cca 26 dolarů, přičemž stejně velký dnešní OLED panel stojí asi 95 dolarů.

Myslíte, že se QD-OLED obrazovky masově rozšíří?

Zdroj: acentral