Chcete Samsung projektor The Freestyle? Toto je česká cena

Full HD rozlišení, náhrada za až stopalcovou televizi, otočná 180° hlava, schopnost přizpůsobit obraz barvě stěny, možnost instalace do žárovkové objímky, automatická lichoběžníková korekce nebo náhrada za chytrý reproduktor či náladové světlo. To jsou některé z vlastností velmi zvláštního projektoru The Freestyle, který světu před pár dny oficiálně ukázal korejský Samsung. Pokud vás tato originální novinka upoutala a čekali jste na okamžik, kdy bude známá česká cena, tak je to tady.

I v ČR už odstartovaly předobjednávky a víme, kolik projektor stojí. Běžným přepočtem z amerických dolarů jsme původně mohli dojít k částce bezmála 20 tisíc korun, finální tuzemská hodnota je ale dle očekávání vyšší. Samsung zde bude The Freestyle prodávat za 24 990 Kč.

The Freestyle | Samsung

Společnost k tomu dodává, že v případě objednávky dostanou noví majitelé navíc stylové outdoorové pouzdro a 90denní garanci vrácení peněz. Akce platí v období od 20. ledna do 13. února 2022 nebo do vyprodání zásob v e-shopu samsung.cz a u vybraných prodejců elektroniky. Doporučená maloobchodní cena outdoorového pouzdra je 1 490 Kč.

Zdroj: TZ Samsung