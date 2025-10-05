Očekávaný XR headset od Samsungu se prý představí už tento měsíc. Co víme o Project Moohan? Hlavní stránka Zprávičky Samsung plánuje oficiálně uvést svůj první XR headset Project Moohan již 22. října 2025. Předobjednávky na zařízení by měly být spuštěny o týden dříve, konkrétně od 15. října. Headset s Androidem XR veřejnost poprvé spatřila v lednu při představení řady Galaxy S25. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Jihokorejský technologický gigant Samsung se prý konečně chystá uvést na trh svůj dlouho očekávaný XR headset. Podle čerstvé zprávy korejského webu ChosunBiz bychom se mohli dočkat oficiálního představení již 22. října 2025. Zařízení označované kódovým názvem Project Moohan by tak po téměř roce od první veřejné ukázky konečně zamířilo do rukou zákazníků. Představení a předobjednávky už tento měsíc Z informací, které přinesl jihokorejský web ChosunBiz, vyplývá, že Samsung umožní předobjednávky svého XR headsetu od 15. do 21. října, tedy týden před oficiálním uvedením na trh. Zpráva také naznačuje, že finální produkt ponese název Moohan, což vychází z korejského Muhan (무한) a znamená nekonečno. Toto pojmenování symbolicky odkazuje na neomezené možnosti rozšířené reality. Jedná se o první Android XR headset vyvinutý ve spolupráci s Googlem a Qualcommem. Zařízení by mělo konkurovat Apple Vision Pro, ovšem s výrazně nižší cenou. Zatímco Apple Vision Pro stojí 3 500 dolarů (přibližně 72 300 Kč), Samsung Moohan by podle současných informací mohl začínat na ceně kolem 1 800 dolarů (přibližně 37 200 Kč). Co už víme o hardwaru a softwaru Samsung se s headsetem veřejně pochlubil již začátkem roku 2025 při představení řady Galaxy S25. Tehdy šlo pouze o statickou ukázku ve vitríně, která však dala jasný signál, že společnost to s rozšířenou realitou myslí vážně. Design zařízení připomíná konkurenční Vision Pro od Applu, včetně podobného řešení předního krytu. Pod kapotou tepe procesor Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 se šestijádrovým CPU a taktem až 2,4 GHz. K tomu Samsung přidal 16 GB operační paměti, podporu Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3. Displej využívá dva OLED panely s vysokým rozlišením, jejichž přesné parametry však výrobce zatím neodhalil. Z dalších prvků výbavy stojí za zmínku průhledové kamery pro snímání okolí, které mají přenášet obraz s minimální latencí, abyste se mohli bezpečně pohybovat v prostoru. Ovládání řeší Samsung pomocí gest rukou a sledováním pohybu očí, podobně jako u konkurenčního Vision Pro. Android XR a umělá inteligence Project Moohan běží na Androidu XR, speciální verzi operačního systému od Googlu určené pro headsety a chytré brýle. Systém umožňuje zobrazení aplikací ve formě velkých oken před očima uživatele a nabízí prostorové výpočty pro interakci s virtuálními objekty. Google odhalil budoucnost: Chytré brýle s Androidem XR vidí vše a mají paměť! Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Součástí softwaru je také AI asistent Gemini integrovaný přímo do systému. Ten pomůže s ovládáním, dokáže analyzovat okolí a nabízet kontextové informace. Samozřejmostí je přístup ke všem kompatibilním aplikacím z Google Play, které vývojáři pro XR prostředí povolí. Původně Samsung počítal s tím, že první kusy zamíří k vývojářům a běžní zákazníci si počkají minimálně do konce roku 2025. Nyní se zdá, že finální produkt dorazí dříve, než se očekávalo. Zda bude dostupný globálně nebo pouze na vybraných trzích, zatím není jasné. Co od Project Moohan očekáváte vy? Zdroje: 9to5Google, ChosunBiz O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář headset Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.