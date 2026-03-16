Prohlížeč od Samsungu dostane nálož novinek. Potěší rozdělení obrazovky i AI asistent

Samsung chystá pro svůj prohlížeč významné novinky včetně podpory více oken a AI asistenta s názvem Ask AI. Funkce více oken umožní současné zobrazení několika webových stránek vedle sebe, a to nejen na skládacích telefonech. Novinky dorazí s One UI 9, jehož beta program by měl odstartovat v květnu na řadě Galaxy S26. Adam Kurfürst Publikováno: 16.3.2026 12:00

Zatímco aktualizace One UI 8.5 teprve čerstvě dorazila na řadu Galaxy S26, uniklý firmware odhaluje, co Samsung chystá pro další verzi svého systému. Vedle řady systémových vylepšení se značných změn dočká i prohlížeč, který se mimochodem s příchodem Galaxy S26 přejmenoval ze Samsung Internet na prostý Samsung Browser. S One UI 9 by měl získat několik funkcí, které ocení především ti, kdo prohlížeč využívají pro práci.

Snazší práce s více kartami najednou
Chytrý asistent na dosah ruky
Cross Device Resume a další změny

Snazší práce s více kartami najednou

Asi nejpraktičtější novinkou je podpora více oken prohlížeče současně. Namísto neustálého přepínání mezi kartami budete moct otevřít několik samostatných oken a umístit je vedle sebe. Funkci se již podařilo zprovoznit na Galaxy Z Fold 7, kde lze na velkém vnitřním displeji zobrazit dokonce tři okna prohlížeče současně. Zajímavé je, že funkce není omezena pouze na skládací telefony. Server SammyGuru ji úspěšně otestoval i na Galaxy S21 FE, takže by měla být dostupná napříč celým portfoliem. Na klasických smartphonech s menším displejem sice nedosáhnete takového komfortu jako na skládačkách, ale i tak může být zobrazení dvou stránek vedle sebe v určitých situacích užitečné.

Chytrý asistent na dosah ruky

Samsung Browser v One UI 9 přinese také funkci Ask AI, která vám umožní klást dotazy týkající se prohlížené webové stránky i dalších témat. Podle uniklých řetězců v kódu bude AI schopna odpovídat na navazující dotazy a poskytovat personalizované odpovědi na základě historie prohlížení. Jak ukazují screenshoty, které se podařilo získat serveru Android Authority, funkce se nachází ve fázi beta. Samsung pravděpodobně využívá službu Perplexity jako základ pro tuto AI funkcionalitu. Uživatelé budou mít možnost nastavit, jak dlouho se mají uchovávat data z konverzací s AI – zatím je v kódu viditelná pouze možnost „pouze pro relaci" s poznámkou, že data mohou být uchovávána až 3 dny.

Cross Device Resume a další změny

V nastavení ladění nové verze prohlížeče se objevil také přepínač Enable Cross Device Resume. Ten prozatím nic nedělá, ale název napovídá, že by mohl umožnit okamžité pokračování v prohlížení na jiném zařízení. Jak se bude lišit od stávající funkce „Pokračovat na jiném zařízení", zatím není jasné.

One UI 9 je zatím v rané fázi vývoje a Samsung může jednotlivé funkce před finálním vydáním ještě upravit nebo odstranit. Beta program by měl odstartovat v květnu, nejprve na řadě Galaxy S26. Stabilní verze by pak mohla dorazit společně s novými skládacími telefony Galaxy Z Fold 8 a Z Flip 8 v létě.

Používáte Samsung Browser, nebo dáváte přednost jiným prohlížečům?

Zdroje: Android Authority (1, 2), GSMArena, SammyGuru