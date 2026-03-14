Tahle 65" OLED TV Samsung byla před rokem o 35 tisíc dražší. Má až 165Hz a panel bez odlesků

Adam Kurfürst
14.3.2026 06:00
Prémiové OLED televize od Samsungu patří k tomu nejlepšímu, co si můžete do obýváku pořídit – a jejich cena tomu bohužel obvykle odpovídá. Samsung QE65S95F nyní spadl na 44 990 Kč, což je o 35 tisíc méně než při uvedení na trh loni v dubnu. Jde o model s matným panelem proti odleskům, AI procesorem třetí generace a podporou 165 Hz pro hráče.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte špičkový OLED na filmy i hry a chcete matný panel bez odlesků.
⚠️ Zvažte, pokud očekáváte skvělý zvuk bez soundbaru nebo potřebujete Dolby Vision.
💡 Za 44 990 Kč získáváte televizor, který při uvedení stál téměř dvojnásobek – a parametry má stále aktuální.

Proč je tenhle model zajímavý

Samsung S95F patří do nejvyšší řady OLED televizorů značky pro rok 2025. Kombinuje QD-OLED panel s nejnovějším AI procesorem NQ4 Gen3, který využívá 128 neuronových sítí pro optimalizaci obrazu i zvuku. V praxi to znamená, že televize dokáže inteligentně vylepšit i starší obsah a převést ho do 4K kvality. K tomu přidává matnou obrazovku s technologií Glare Free, která minimalizuje odrazy – což ocení každý, kdo má okna naproti televizi.

Obraz bez kompromisů

Rozlišení 3840 × 2160 pixelů na 65″ úhlopříčce poskytuje jemný a detailní obraz. OLED technologie přináší dokonalou černou díky samostatně svítícím pixelům – žádné prosvítání, které znáte z LCD panelů. Samsung navíc drží certifikaci PANTONE pro přesné podání 2 140 barev a 110 odstínů pleti, což oceníte zejména u filmů a seriálů s náročnou barevnou paletou.

Technologie OLED HDR Pro zajišťuje vyšší jas oproti předchozím generacím. V kombinaci s HDR10+ získáváte obraz s vysokým dynamickým rozsahem, kde jsou vidět detaily ve stínech i v přesvětlených scénách. Matná úprava panelu pak eliminuje většinu odlesků – televize získala certifikaci UL Verified pro Glare Free s hodnotami UGR pod 10 pro odražené světlo.

Pro hráče: 165 Hz a minimální input lag

Herní režim odemyká obnovovací frekvenci až 165 Hz při 4K rozlišení, což je parametr, který u televizorů této velikosti není samozřejmostí. Televize podporuje AMD FreeSync Premium Pro a je kompatibilní s NVIDIA G-Sync, takže plynulý obraz bez trhání zajistí bez ohledu na to, jakou grafickou kartu používáte. Funkce Auto Low Latency Mode (ALLM) automaticky minimalizuje vstupní zpoždění, jakmile připojíte konzoli nebo PC.

Herní ovládací panel umožňuje rychlý přístup k nastavení včetně poměrů stran 21:9 a 32:9 pro podporované hry. AI herní režim navíc rozpozná žánr hry a automaticky přizpůsobí obraz – ať už hrajete závody, střílečky nebo RPG.

Praktická stránka: konektivita a One Connect Box

Samsung u řady S95F používá One Connect Box – externí jednotku, která obsahuje všechny porty. K samotné televizi pak vede pouze jeden tenký kabel. V praxi to znamená čistší instalaci, zejména při montáži na zeď. Box nabízí 4× HDMI 2.1 (všechny porty zvládají 4K@120 Hz), 3× USB a další konektivitu včetně optického výstupu.

Televize běží na systému Tizen s rozhraním One UI, které Samsung slibuje aktualizovat po dobu 7 let. Integrovaný hub SmartThings umožňuje ovládat kompatibilní chytrou domácnost přímo z televize. Dálkový ovladač SolarCell se nabíjí ze světla, takže nepotřebujete baterie.

Co říkají uživatelé

Na Alze má Samsung QE65S95F hodnocení 4,8 z 5 (25 hodnocení) a 96 % zákazníků ho doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, hlubokou černou a matný panel bez odlesků. Často se objevuje spokojenost s rychlostí systému Tizen a s designem – televize je velmi tenká a One Connect Box umožňuje elegantní instalaci.

Kritické hlasy se objevují především u integrovaného zvuku – 70W reproduktory s Dolby Atmos jsou na televizor slušné, ale několik recenzentů doporučuje přikoupit soundbar pro plnohodnotný filmový zážitek. Někteří uživatelé také zmiňují, že One Connect Box má rozměry 30 × 30 cm a není úplně snadné ho schovat do menší skříňky. Ojediněle se objevují připomínky k stabilitě stojanu – obrazovka se při dotyku mírně houpe, což ale řeší montáž na zeď.

Kdy to nedává smysl

Pokud potřebujete Dolby Vision, budete muset hledat jinde – Samsung u svých televizorů tuto technologii nepodporuje a spoléhá na HDR10+. Pro někoho to může být rozhodující faktor, zejména pokud máte rozsáhlou knihovnu obsahu v Dolby Vision. Dále platí, že pokud očekáváte špičkový zvuk bez dalších investic, integrované reproduktory vás pravděpodobně neuspokojí – soundbar je téměř nutností pro náročnější posluchače.

Televize také nemusí být ideální volbou, pokud máte velmi omezený prostor a nevíte kam umístit One Connect Box. A pokud hledáte nejlevnější cestu k OLED obrazu a herní funkce nevyužijete, existují dostupnější alternativy – třeba Samsung QE65S90F za 33 990 Kč, který nabízí podobný obraz bez One Connect Boxu.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Samsung QE65S95F je volba pro ty, kteří chtějí prémiový OLED s nejnovějšími technologiemi a nevadí jim investovat do soundbaru. Za 44 990 Kč získáváte televizi, která při uvedení stála 79 990 Kč – a její parametry jsou stále na špičce. Matný panel, 165 Hz pro gaming, AI procesor třetí generace a elegantní řešení s One Connect Boxem dělají z tohoto modelu jednu z nejzajímavějších voleb v kategorii 65″ OLED televizorů.

Máte doma OLED televizi, nebo stále zvažujete přechod z klasického LCD?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

