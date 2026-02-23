TOPlist

Po téhle skvělé funkci Samsungu Galaxy S26 Ultra už pokukují čínští výrobci. Které telefony by se mohly dočkat?

  • Čínští smartphonů prý testují technologii pro ochranu soukromí podobnou Privacy Display ze Samsung Galaxy S26 Ultra
  • Funkce by se mohla objevit ve vlajkových lodích Xiaomi 18, Vivo X500 nebo Oppo Find X10 již letos na podzim
  • Samsung představí Galaxy S26 Ultra s Privacy Display už tuto středu na akci Unpacked

Adam Kurfürst
23.2.2026 20:00
Ikona komentáře 0
galaxy s25 ultra displej

Jedna z nejočekávanějších funkcí chystaného Samsung Galaxy S26 Ultra zjevně neunikla pozornosti konkurence. Podle informací známého leakera Digital Chat Station začali čínští výrobci smartphonů testovat vlastní hardwarové řešení pro ochranu obsahu displeje před zvědavýma očima kolemjdoucích. Technologie by měla fungovat podobně jako chystaný Privacy Display z dílny jihokorejské společnosti.

Hardwarové řešení namísto fólií

Na rozdíl od klasických privátních fólií nebo softwarových filtrů jde o technologii integrovanou přímo do AMOLED panelu. Displej dokáže při pohledu z bočního úhlu výrazně ztmavnout, takže okolostojící neuvidí, co máte na obrazovce. Praktické využití je nasnadě – ať už jde o prohlížení citlivých zpráv v MHD, zadávání hesla v kavárně nebo práci s bankovní aplikací na veřejnosti.

Xiaomi, Vivo i další chtějí podobnou funkci

Podle Digital Chat Station by se hardwarová ochrana soukromí mohla objevit ve vlajkových telefonech s plánovaným uvedením kolem září. Mezi kandidáty patří řada Xiaomi 18 s čipsetem Snapdragon 8 Elite Gen 6 nebo Vivo X500 s procesorem Dimensity 9600. V říjnu by mohly následovat modely Oppo Find X10 a Honor Magic 10, spekuluje se také o OnePlus 16 či Realme GT 9 Pro.

Zatím není jasné, kteří výrobci funkci skutečně nasadí. Pravděpodobně půjde pouze o nejvyšší modely typu Pro Max nebo Ultra – stejně jako u Samsungu, kde Privacy Display dostane výhradně model S26 Ultra.

Privacy Display jsme už viděli v akci

Ačkoliv Samsung oficiálně představí Galaxy S26 Ultra až tuto středu na akci Unpacked, funkci Privacy Display jsme mohli vidět naživo už nyní. Dubajský YouTuber Sahil Karoul si totiž dokázal telefon pořídit s předstihem v místním obchodě s elektronikou a na sociálních sítích sdílel své první dojmy. Na zveřejněném videu je patrné, jak obrazovka při pohledu z úhlu skutečně výrazně ztmavne.

samsung galaxy s26 ultra bila v ruce youtubera
YouTuber si dokázal koupit Samsung Galaxy S26 Ultra ještě dříve, než vyšel. Teď se jím chlubí online Adam Kurfürst Zprávičky

Pokud se čínským výrobcům podaří podobnou technologii úspěšně implementovat, mohla by se ochrana soukromí na hardwarové úrovni stát standardní výbavou prémiových smartphonů. A to by rozhodně nebylo na škodu.

Ocenili byste funkci Privacy Display i u jiných značek než Samsung?

Zdroje: Weibo, GSMArena, Gizmochina

