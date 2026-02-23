Po téhle skvělé funkci Samsungu Galaxy S26 Ultra už pokukují čínští výrobci. Které telefony by se mohly dočkat? Hlavní stránka Zprávičky Čínští smartphonů prý testují technologii pro ochranu soukromí podobnou Privacy Display ze Samsung Galaxy S26 Ultra Funkce by se mohla objevit ve vlajkových lodích Xiaomi 18, Vivo X500 nebo Oppo Find X10 již letos na podzim Samsung představí Galaxy S26 Ultra s Privacy Display už tuto středu na akci Unpacked Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Jedna z nejočekávanějších funkcí chystaného Samsung Galaxy S26 Ultra zjevně neunikla pozornosti konkurence. Podle informací známého leakera Digital Chat Station začali čínští výrobci smartphonů testovat vlastní hardwarové řešení pro ochranu obsahu displeje před zvědavýma očima kolemjdoucích. Technologie by měla fungovat podobně jako chystaný Privacy Display z dílny jihokorejské společnosti. Hardwarové řešení namísto fólií Na rozdíl od klasických privátních fólií nebo softwarových filtrů jde o technologii integrovanou přímo do AMOLED panelu. Displej dokáže při pohledu z bočního úhlu výrazně ztmavnout, takže okolostojící neuvidí, co máte na obrazovce. Praktické využití je nasnadě – ať už jde o prohlížení citlivých zpráv v MHD, zadávání hesla v kavárně nebo práci s bankovní aplikací na veřejnosti. Xiaomi, Vivo i další chtějí podobnou funkci Podle Digital Chat Station by se hardwarová ochrana soukromí mohla objevit ve vlajkových telefonech s plánovaným uvedením kolem září. Mezi kandidáty patří řada Xiaomi 18 s čipsetem Snapdragon 8 Elite Gen 6 nebo Vivo X500 s procesorem Dimensity 9600. V říjnu by mohly následovat modely Oppo Find X10 a Honor Magic 10, spekuluje se také o OnePlus 16 či Realme GT 9 Pro. Zatím není jasné, kteří výrobci funkci skutečně nasadí. Pravděpodobně půjde pouze o nejvyšší modely typu Pro Max nebo Ultra – stejně jako u Samsungu, kde Privacy Display dostane výhradně model S26 Ultra. Privacy Display jsme už viděli v akci Ačkoliv Samsung oficiálně představí Galaxy S26 Ultra až tuto středu na akci Unpacked, funkci Privacy Display jsme mohli vidět naživo už nyní. Dubajský YouTuber Sahil Karoul si totiž dokázal telefon pořídit s předstihem v místním obchodě s elektronikou a na sociálních sítích sdílel své první dojmy. Na zveřejněném videu je patrné, jak obrazovka při pohledu z úhlu skutečně výrazně ztmavne. YouTuber si dokázal koupit Samsung Galaxy S26 Ultra ještě dříve, než vyšel. Teď se jím chlubí online Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pokud se čínským výrobcům podaří podobnou technologii úspěšně implementovat, mohla by se ochrana soukromí na hardwarové úrovni stát standardní výbavou prémiových smartphonů. A to by rozhodně nebylo na škodu. Ocenili byste funkci Privacy Display i u jiných značek než Samsung? Zdroje: Weibo, GSMArena, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon displej Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025