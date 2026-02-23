TOPlist

YouTuber si dokázal koupit Samsung Galaxy S26 Ultra ještě dříve, než vyšel. Teď se jím chlubí online

  • YouTuber Sahil Karoul z Dubaje si koupil Samsung Galaxy S26 Ultra tři dny před oficiálním představením.
  • Telefon pořídil v běžném obchodě s elektronikou a na sociálních sítích sdílí první dojmy.
  • Galaxy S26 Ultra přináší přepracovaný kamerový modul a funkci Privacy Display pro ochranu soukromí.

Adam Kurfürst
23.2.2026 10:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy s26 ultra bila v ruce youtubera

Do oficiálního představení řady Samsung Galaxy S26 na akci Unpacked zbývá ještě posledních pár dní, ale jednomu dubajskému YouTuberovi se podle všeho podařilo zakoupit vrcholný model Ultra před konečným uvedením na trh. Sahil Karoul si prý novou vlajkovou loď jihokorejského výrobce pořídil v jednom z místních obchodů s elektronikou a o svůj nákup se podělil na sociálních sítích.

Kamerový ostrůvek a zaoblenější rohy

Zveřejněné materiály zas a znova ukazují, že Samsung u modelu S26 Ultra fotoaparáty sjednotil do výrazného kamerového ostrůvku, který nahrazuje dosavadní individuálně umístěné objektivy. Změna se promítla i do designu krabičky, která nový vizuální prvek reflektuje. Karoul pořídil bílou variantu telefonu a na fotografiích jej porovnává s konkurenčními vlajkovými loděmi včetně iPhonu 17 Pro Max.

Podle YouTubera se telefon drží v ruce podobně jako loňský Galaxy S25 Ultra, což není překvapivé vzhledem k pouze minimálním změnám rozměrů a hmotnosti. Rohy jsou oproti předchůdci mírně zaoblenější, ale rozdíl není na první pohled dramatický.

Privacy Display v akci

Karoul předvedl také funkci Privacy Display, o které se spekulovalo již dříve. Při pohledu z úhlu obrazovka výrazně ztmavne a zobrazený obsah se stává prakticky nečitelným pro okolostojící. Jde o praktickou vychytávku pro ty, kteří nechtějí, aby jim ostatní koukali přes rameno třeba v MHD nebo v kavárně.

Unpacked už za tři dny

Samsung oficiálně představí řadu Galaxy S26 na akci Unpacked už tuto středu. Podle dřívějších úniků by měl model Ultra nabídnout podobné specifikace jako předchůdce včetně obdobné výdrže baterie, hlavním vylepšením by měl být nový čipset přinášející vyšší výkon.

Co říkáte na nový design Galaxy S26 Ultra?

Zdroje: PhoneArena, SamMobile, Sahil Karoul/X

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

