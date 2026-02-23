YouTuber si dokázal koupit Samsung Galaxy S26 Ultra ještě dříve, než vyšel. Teď se jím chlubí online Hlavní stránka Zprávičky YouTuber Sahil Karoul z Dubaje si koupil Samsung Galaxy S26 Ultra tři dny před oficiálním představením. Telefon pořídil v běžném obchodě s elektronikou a na sociálních sítích sdílí první dojmy. Galaxy S26 Ultra přináší přepracovaný kamerový modul a funkci Privacy Display pro ochranu soukromí. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Do oficiálního představení řady Samsung Galaxy S26 na akci Unpacked zbývá ještě posledních pár dní, ale jednomu dubajskému YouTuberovi se podle všeho podařilo zakoupit vrcholný model Ultra před konečným uvedením na trh. Sahil Karoul si prý novou vlajkovou loď jihokorejského výrobce pořídil v jednom z místních obchodů s elektronikou a o svůj nákup se podělil na sociálních sítích. Kamerový ostrůvek a zaoblenější rohy Zveřejněné materiály zas a znova ukazují, že Samsung u modelu S26 Ultra fotoaparáty sjednotil do výrazného kamerového ostrůvku, který nahrazuje dosavadní individuálně umístěné objektivy. Změna se promítla i do designu krabičky, která nový vizuální prvek reflektuje. Karoul pořídil bílou variantu telefonu a na fotografiích jej porovnává s konkurenčními vlajkovými loděmi včetně iPhonu 17 Pro Max. Samsung S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max vs Vivo X300 Pro vs Samsung S25 Ultra (ignore scratches) pic.twitter.com/fVoBLRnc20— Sahil Karoul (@KaroulSahil) February 22, 2026 Podle YouTubera se telefon drží v ruce podobně jako loňský Galaxy S25 Ultra, což není překvapivé vzhledem k pouze minimálním změnám rozměrů a hmotnosti. Rohy jsou oproti předchůdci mírně zaoblenější, ale rozdíl není na první pohled dramatický. Privacy Display v akci Karoul předvedl také funkci Privacy Display, o které se spekulovalo již dříve. Při pohledu z úhlu obrazovka výrazně ztmavne a zobrazený obsah se stává prakticky nečitelným pro okolostojící. Jde o praktickou vychytávku pro ty, kteří nechtějí, aby jim ostatní koukali přes rameno třeba v MHD nebo v kavárně. Privacy Display #SamsungS26Ultra pic.twitter.com/ucPDvdnYzr— Sahil Karoul (@KaroulSahil) February 22, 2026 Unpacked už za tři dny Samsung oficiálně představí řadu Galaxy S26 na akci Unpacked už tuto středu. Podle dřívějších úniků by měl model Ultra nabídnout podobné specifikace jako předchůdce včetně obdobné výdrže baterie, hlavním vylepšením by měl být nový čipset přinášející vyšší výkon. Co říkáte na nový design Galaxy S26 Ultra? Zdroje: PhoneArena, SamMobile, Sahil Karoul/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025