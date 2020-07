Apple zřejmě nebude jediný, kdo přestane dodávat adaptéry ke svým telefonům. Dle nejnovějších zpráv z Jižní Koreji Samsung zřejmě také přestane dodávat nabíječky k některým modelům. Ale kterým?

Pokud se společnost rozhodne přestat dodávat nabíječky k některým levnějším modelům, může to mít teoreticky dopad na konečnou cenu. U takových modelů je také méně pravděpodobné, že podporují rychlé nabíjení a dobijete jej jakoukoliv nabíječkou, kterou máte zrovna po ruce.

Dotknout by se to však mohlo také prémiovějšího segmentu Galaxy telefonů. Některé modely totiž podporují 45W nabíjení, ovšem dodávány jsou pouze s 25W adaptérem, takže jej nelze využít na 100 %. Nabíječka Samsung 45 W se prodává již teď samostatně. Je však otázkou, jak by na takový krok reagovali samotní zákazníci. Samsung ročně prodá asi 400 milionů telefonů, takže logicky dodá také 400 milionů nabíječek.

Odpustili byste Samsungu takový krok?

