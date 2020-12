Samsung prý pracuje na chytrém lokalizátoru Galaxy Smart Tag. Jihokorejský gigant tak reaguje na dosud nevydaný produkt Apple AirTag, který měla jablečná firma původně představit již v říjnu, ovšem nakonec k tomu nedošlo a tak jej očekáváme až příští rok. Co o něm všechno víme?

Samsung pracuje na Galaxy Smart Tag

Faktu, že Samsung pracuje na podobném gadgetu si všiml web LetsGoDigital. Samsung na EUIPO poslal ochrannou známku právě por název Samsung Smart Tag. Datum odeslání je 30. listopadu, tedy krátce poté, co se u Telecom India objevilo zařízení Galaxy Smart Tag s kódovým označením EI-T5300. V ochranné známce se vyskytují výrazy jako NFC, hardware pro poskytování identifikačních údajů NFC tagů, elektronické bezpečnostní štítky, bezdrátové sledovací zařízení nebo hardware pro sledování polohy objektů. Dle toho můžeme předběžně usoudit, že se bude tento lokalizátor používat ke sledování dalších objektů a to pomocí NFC a RFID. Může být však použito také jako ověřovací zařízení.

To, že si Samsung něco takového zaregistroval ještě nutně nemusí znamenat, že produkt brzy představí. Předpokládáme a tajně doufáme, že bude chtít být rychlejší než Apple a tak by mohlo čistě teoreticky dojít k představení na akci Galaxy Unpacked v lednu. Tam se mimo jiné představí také řada Galaxy S21. Cena by pak neměla být nijak extra vysoká. Očekává se něco v rozmezí 30-50 dolarů. Nemůžeme se dočkat, až si jej připneme na klíče, které neustále někde necháváme.

