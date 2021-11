Power Adapter Trio má být nová výkonná Samsung nabíječka

Co se týká výkonu nabíjení Chytrých telefonů, Samsung se oproti mnohým konkurentům drží spíše při zemi. I nejdražší prémiové mobily z posledních let přijmou maximálně 45 wattů a často k těmto přístrojům není ani dodávána tak výkonný adaptér přímo v balení. Je pak tedy trochu významnější událostí, když korejský gigant vypustí do světa nějakou silnější nabíječku. Jako třeba nově odhalenou (či spíše uniklou) 65W Power Adapter Trio se třemi konektory a produktovým označením EP-T6530.

Novinka má mít dva USB-C (65W a 25W) a jeden klasický USB port (15W) a zahraniční média ji objevila na švýcarském e-shopu INDX. Při zadání produktového označení do Google se dá ale zjistit, že s prodejem této Samsung novinky už počítají i některé české e-shopy. Mají méně podrobností a nemají k dispozici fotografie, ale česká cena bude podle všeho mezi hranicemi 1 300 a 1 600 Kč. Díky maximálnímu 65W výstupu půjde adaptér použít i k napájení laptopů.

Zdroj: Sammobile