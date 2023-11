Samsung jednou za čas vydává speciální edici pouzder nejen pro řadu svých sluchátek. V minulém roce byla v Koreji na trh uvedena kolekce pro mladé trenéry Pokemonů – PokéBall pro Galaxy Buds. Vzhledem k oblíbenosti produktu a rychlosti jakou se edice vyprodala, ve Španělsku uvedli podobnou edici i pro evropský trh.

Oblíbené ochranné pouzdro z edice Eco-Friends je dostupné na stránkách španělského Samsungu ve třech barevných provedeních, a to ve stejných kombinacích, jako můžeme znát z hry či seriálu – Greatball, Ultraball a Masterball. Jelikož je z ekologické kolekce produktů, je z recyklovaných materiálů a slibuje prémiovou kvalitu.

Jedno pouzdro vyjde na necelý €40, což je bezmála tisíc korun. Je kompatibilní s Galaxy Buds2 Pro, Buds Pro, Buds2, Buds Live a Buds FE. Rozměr pouzdra je 65,4 x 65,9 x 65,1 mm a je poměrně lehoučké, váží 80 g.

To samozřejmě není jediná edice, která je k dispozici. Právě španělský Samsung nabízí ještě kolekci Mimoňů, která může být také hezkým tipem na dárek. Pouzdro je také z kolekce Eco-Friends, takže opět splňuje cestu udržitelnosti a navíc jí snoubí s vtipným designem, stejně tak je kompatibilní s Galaxy Buds2 Pro, Buds Pro, Buds2, Buds Live a Buds FE. Za zmínku stojí určitě i Pringles pouzdro, ve tvaru známé plechovky na brambůrky.

Meet the Minions Otto Cover, the newest member to our #GalaxyBudsFE cover collection!

