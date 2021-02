Je toto budoucnost selfie foťáku? Podívejte, co si Samsung patentoval

Nápadů, jak efektivně a šikovně schovat přední fotoaparát do těla mobilu, jsme už mohli vidět několik. Nejdřív byly součástí rámečku, poté se usadily ve výřezech či průstřelech a občas se objeví i kreativnější řešení. Takové Xiaomi Mi 9T to zkusilo s výsuvným panelem a ZTE dotlačilo do masové výroby a prodeje první telefon s předním fotoaparátem ukrytým pod displejem. Kolem této problematiky pochopitelně existuje velká spousta patentů, z nichž většina končí jen v šuplíku. Dopadne stejně i následující patent, skrze který si korejský Samsung zaregistroval velmi zvláštní výsuvný a otočný selfie foťák?

Samsung patent na výsuvný a současně otočný selfie foťák

Výkresy, které vidíte v galerii, jsou dílem redakce LetsGoDigital, jenž se na oblast překreslování patentových výkresů zaměřuje. Dodala k nim i rendery případného výsledného telefonu, který by teoreticky patřil do řady A. Na obrázcích jde rozeznat modul s fotoaparáty, který by se mohl na první pohled zdát jen jako “běžně” výsuvný. Podobně jako třeba u Xiaomi Mi 9T. To ale není vše. Kromě toho by se měl totiž ještě i vertikálně otáčet o 180 ° tak, aby foťáky na něm mohly mířit do prostoru před telefonem. Na druhé straně modulu totiž žádné čočky nejsou.

Řešení se to zdá jako elegantní, ale bylo by z několika hledisek nepraktické. Špatně by se řešila například vodotěsnost přístroje. Od té už by se v dnešní době asi těžko ustupovalo. Samotný modul by byl navíc v tomto provedení velmi náchylný k mechanickému poškození. I přesto, že Samsung v minulosti předvedl něco podobného i u modelu A80, tento patent na výsuvný a současně otočný selfie foťák vidíme spíš na uložení do šuplíku.

Jak byste řešili přední foťák vy? Potřebujete ho vůbec?

Zdroj: LGD