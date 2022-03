Ohebný za každou cenu? Podívejte se na šílený Samsung patent

Po poměrně úspěšném zavedení ohebných displejů a telefonů je logické, že se výrobci budou snažit nacházet další (r)evoluční cesty pro budoucí design mobilů. Některé zaregistrované patenty ukazují na poměrně očekávatelné nápady s rolováním či vysouváním, nicméně na světlo světa pronikají i takové, u kterých si drbeme hlavu a přemýšlíme, “k čemu by to jako bylo”? Jako by designéři chtěli dokázat, že ohebnost se dá využít i na nemyslitelných místech. Následující výkresy potenciálního Samsung telefonu přesně do této škatulky spadají.

Patent zachycuje Samsung mobil, který má na první pohled klasickou obrazovku a běžnou konstrukci, nicméně v jeho levé horní části se nachází pant pro boční výklopný displej, který je kolmý k tomu hlavnímu. Po jeho odklopení by pak telefon disponoval obrazovkou ve tvaru obráceného písmene L. Společnost Samsung Electronics podala registraci tohoto zařízení u WIPO (World Intellectual Property Organization) v polovině roku 2021. Schválena byla letos v lednu.

V patentové dokumentaci se hovoří o výhodách jako lepší sledování videí, pořizování širokoúhlých fotografií, efektivnější umístění ovládací prvků, prostor pro další okna aplikací nebo obraz v obraze. Jsou to ale dostatečné argumenty pro to, aby si někdo tak zvláštní mobil koupil? Velmi to připomíná LG Wing (včetně jeho osudu). Vizualizace pocházejí od redakce LetsGoDigital a designéra Concept Creator.

Na co byste využili tento výklopný displej?

Zdroj: LGD