Samsung má patent na vodotěsná špuntová sluchátka

Přáli byste si bezdrátová sluchátka, která můžete bez obav nechat v uších i při plavání? Určitě jste někdy přemýšleli nad tím, že by bylo fajn poslouchat hudbu či podcasty třeba i ve vodě. Nějaká řešení už existují, nicméně velké značky se k tomuto pokroku zatím nijak moc nemají. Rozčísnout by to snad mohl Samsung, jehož nedávný patent ukazuje právě na vodotěsná bezdrátová sluchátka, která by našla uplatnění třeba i při dlouhodobém kondičním plavání.

Ano, i současné modely Galaxy Buds Pro nebo Galaxy Buds2 mají ochranu IPX7, nicméně tu lze brát spíše jako důkaz voděodolnosti. Tady je řeč o skutečné vodotěsnosti. Patent, tradičně zachycený redakcí LetsGoDigital, ukazuje zajímavou kombinaci dosavadních Galaxy špuntů a jakési propojovací trubičky za krk. Tato odnímatelná dutinka by měla “budsy” nejen propojit a zajistit je proti ztrátě, ale mohla by teoreticky zajistit i utěsnění některých průduchů.

Velkou výhodou takového řešení by bylo, že by pravděpodobně sluchátka mohla za běžných okolností fungovat jako klasické TWS špunty. Až před plaváním by se připojovala zmíněná hadička, pokud by nakonec skutečně šlo o dutý tvar. Jsme zvědaví, jestli tento nápad opustí výkres.

U jakých aktivit používáte sluchátka?

Zdroj: LGD