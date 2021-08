Samsung si patentoval zajímavé pohyblivé foťáky do mobilu

Redakce serveru LetsGoDigital, která se specializuje na odhalování a vizualizaci patentů, má na kontě další zajímavý zářez. V dokumentech objevila registraci, která ukazuje na velmi nekonvenční pohyblivé foťáky na zádech mobilu. Patent pochází od Samsung divize Electro-Mechanics a zmíněné fotoaparáty mají být schopné díky posouvání v drážkách měnit svou clonu. To by byla pro variabilitu při pořizování snímků velmi zajímavá příležitost. Dokumenty byly zapsány vloni na podzim.

Po kliknutí se spustí animace...

Podle výkresů a popisu by měly být v první pozici objektivy fotoaparátů v jedné přímé linii, v druhém případě by pak tvořily vrcholy trojúhelníku. V každém z těchto dvou uspořádání by přitom “seděla” každá optika na jiném základu. Bavíme se o hlavním, širokoúhlém a telefoto foťáku. Změna clony, která rozhoduje o propustnosti světla ke snímači, by v podstatě vytvořila nový druh velmi schopných fotomobilů.

Teoretické klady jsou ovšem vyváženy i hrozícími nevýhodami. Pohyblivé části fotoaparátů, zejména pak na citlivých zádech mobilu, mohou být například dost náchylné na poruchy. Nejspíš by utrpěla (nebo úplně zmizela) i vodotěsnost. Samsung už nicméně nějaké zkušenosti s pohyblivými foťáky má, tak se nechejme překvapit, jestli tento patent skutečně převede z papíru do reality.

Jak dobře znáte parametry foťáků ve vašem mobilu?

Zdroj: LGD