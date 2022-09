Samsung patent řeší odemykání mobilu přes dva ukryté foťáky

Současně s tím, jak se výrobní společnosti neustále snaží vymýšlet nové postupy, materiály či funkce, kterými by předběhli konkurenci, velkou rychlostí logicky přibývají také různé patenty zapsané u registrátorů. Velmi aktivní je v tomto ohledu dle očekávání korejský Samsung, největší prodejce mobilů na světě. Jeden z nedávno objevených patentů tohoto giganta pracuje s myšlenkou, že by se v mobilu mohly používat hned dva pod displejem ukryté fotoaparáty, jejichž primárním účelem bude bezpečné odemykání mobilu.

Jak je vidět také z obrázků, takzvaná UDC (Under Display Camera) by v tomto teoretickém telefonu dostala prostor na dvou místech. Tradičně u horní a pak také spodní hrany displeje, ideálně co nejdále od sebe. Důvodem je snaha o co nejbezpečnější odemykání obličejem, které by si dokázalo udělat vícerozměrný obrázek pomocí 3D skenu ze dvou pozorovacích úhlů.

Pravděpodobně zejména kvůli spodnímu fotoaparátu vymýšlí v rámci tohoto patentu Samsung řešení, které zahrnuje UDC. Na tomto místě se totiž odehrává mnoho dotyků a případně zde najdeme senzor pro čtení otisků. Ten by teoreticky mohl do budoucna s neviditelným foťákem tvořit i tandem. Z výkresů ani popisů zatím není jasné, do jakých telefonů by mohla korejská značka tuto novinku zabudovat. Fotoaparáty ukryté pod displejem doposud zná jen Galaxy Fold.

Jak nyní odemykáte váš mobil?

Zdroj: GSMA