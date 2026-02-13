Samsung už testuje One UI 9. Patrně pracuje i na tajemném skládacím telefonu Hlavní stránka Zprávičky Samsung už testuje One UI 9 pro nadcházející skládací telefony Galaxy Z Fold 8 a Z Flip 8 Nová nadstavba bude založena na Androidu 17, který Google plánuje vydat v polovině roku Skládačky s One UI 9 by měly dorazit v létě, tedy zhruba půl roku po představení řady Galaxy S26 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 V době, kdy se internet plní úniky o chystané řadě Galaxy S26 s plánovaným představením 25. února, se objevují první náznaky toho, na čem Samsung pracuje dál. Na serverech korejského giganta byly spatřeny testovací buildy One UI 9 pro letošní skládací telefony. Fold 8 i Flip 8 už běží na testovacím firmwaru Na informaci upozornil známý leaker Tarun Vats na sociální síti X. Podle jeho zjištění Samsung testuje One UI 9 na modelech Galaxy Z Fold 8 (SM-F976U) s firmwarem F976USQU0AZB1 a Galaxy Z Flip 8 (SM-F776U) s firmwarem F776USQU0AZB1. Vývoj nové nadstavby tedy běží souběžně s dokončováním One UI 8.5, které dostane řada Galaxy S26. First One UI 9 test build spotted for Galaxy Z Fold8.Build: F976USQU0AZB1/F976UOYN0AZB1/F976USQU0AZB1 https://t.co/v7b0tULKbO pic.twitter.com/2o8v9ZTwxH— Tarun Vats (@tarunvats33) February 12, 2026 Android 17 jako základ One UI 9 bude postaveno na Androidu 17, jehož první beta měla původně vyjít tento týden. Google ji však bez udání důvodu odložil. Stabilní verze by měla dorazit v červnu. Server SamMobile navíc objevil testovací firmware pro dosud neznámý model SM-F971U. Mělo by jít o širší variantu Galaxy Z Fold, kvůli kterému bude z řady nejspíš odstraněn model Z Flip FE, a údajně bude konkurovat chystanému skládacímu iPhonu. Těšíte se na One UI 9 a nové skládačky od Samsungu? Zdroje: Tarun Vats/X, Android Police, Android Authority, SamMobile O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon nadstavba One UI One UI 9 Samsung únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025