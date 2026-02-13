TOPlist

Samsung už testuje One UI 9. Patrně pracuje i na tajemném skládacím telefonu

  • Samsung už testuje One UI 9 pro nadcházející skládací telefony Galaxy Z Fold 8 a Z Flip 8
  • Nová nadstavba bude založena na Androidu 17, který Google plánuje vydat v polovině roku
  • Skládačky s One UI 9 by měly dorazit v létě, tedy zhruba půl roku po představení řady Galaxy S26

Adam Kurfürst
13.2.2026 20:00
V době, kdy se internet plní úniky o chystané řadě Galaxy S26 s plánovaným představením 25. února, se objevují první náznaky toho, na čem Samsung pracuje dál. Na serverech korejského giganta byly spatřeny testovací buildy One UI 9 pro letošní skládací telefony.

Fold 8 i Flip 8 už běží na testovacím firmwaru

Na informaci upozornil známý leaker Tarun Vats na sociální síti X. Podle jeho zjištění Samsung testuje One UI 9 na modelech Galaxy Z Fold 8 (SM-F976U) s firmwarem F976USQU0AZB1 a Galaxy Z Flip 8 (SM-F776U) s firmwarem F776USQU0AZB1. Vývoj nové nadstavby tedy běží souběžně s dokončováním One UI 8.5, které dostane řada Galaxy S26.

Android 17 jako základ

One UI 9 bude postaveno na Androidu 17, jehož první beta měla původně vyjít tento týden. Google ji však bez udání důvodu odložil. Stabilní verze by měla dorazit v červnu.

Server SamMobile navíc objevil testovací firmware pro dosud neznámý model SM-F971U. Mělo by jít o širší variantu Galaxy Z Fold, kvůli kterému bude z řady nejspíš odstraněn model Z Flip FE, a údajně bude konkurovat chystanému skládacímu iPhonu.

Těšíte se na One UI 9 a nové skládačky od Samsungu?

Zdroje: Tarun Vats/X, Android Police, Android Authority, SamMobile

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

