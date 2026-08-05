Samsung spouští One UI 9. Které Galaxy telefony ho dostanou a které ne? Hlavní stránka Zprávičky Ostrý start One UI 9 připadá na 7. srpna, systém ale zatím dostanou jen tři nové skládačky Majitelé stávajících Galaxy si podle dosavadní praxe Samsungu počkají spíš do září Galaxy S22 a S21 FE už na Android 17 nedosáhnou, spadají pod čtyřletou podporu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.8.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Samsung ukázal One UI 9 na Unpacked 22. července a od té doby koluje internetem datum 7. srpna. Zní to jako start aktualizace pro všechny. Není. Rozdíl mezi „vychází“ a „dorazí vám do telefonu“ je letos celkem propastný. Co se 7. srpna doopravdy stane Kdy se dočká váš telefon Komu vlak ujel Co se 7. srpna doopravdy stane Sedmého srpna jdou do prodeje Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra a Z Flip 8. Ty mají One UI 9 nainstalované z výroby. Stejný den vyrazí na pulty i hodinky Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2 s odpovídající verzí systému pro nositelnou elektroniku. To je celé. Kdo si nový skládací telefon nekupuje, ten sedmého srpna nedostane nic. Samsung na Unpacked žádný harmonogram aktualizací pro starší zařízení nezveřejnil a neudělal to ani v následné tiskové zprávě – což je mimochodem jeho zvyk, který se opakuje rok co rok. Kdy se dočká váš telefon Přesné datum nikdo nezná, ale historie dává docela spolehlivé vodítko. One UI 7 vyšlo v lednu 2025 a na starší modely se rozjelo až v dubnu. One UI 8 přišlo v červenci 2025 a Samsung ho držel jen na skládačkách do konce září. One UI 8.5 debutovalo letos v únoru a k starším telefonům dorazilo v květnu. Pořadí bývá vždycky stejné: nejdřív aktuální vlajková řada, pak loňské skládačky, pak starší modely řady S, nakonec střední třída a tablety. Konkrétně to znamená, že jako první přijde na řadu Galaxy S26, po něm Fold 7 a Flip 7, dál S25 a S24, potom S23. Řada A, kde má Samsung u nás zdaleka nejvíc kusů, se posune až na konec roku. Betaverze na tom moc nemění. Testovací program běží od května, ale jen pro řadu S26 a jen v šesti zemích – Německu, Indii, Jižní Koreji, Polsku, Británii a USA. Česko mezi nimi není, takže si předběžnou verzi u nás legálně nezapnete. Komu vlak ujel Na One UI 9 nedosáhnou Galaxy S22, S21 FE ani Z Fold 4. Všechny spadají pod starší čtyřletou politiku aktualizací a končí u One UI 8.5 s Androidem 16. Slavných sedm velkých aktualizací platí až od řady S24 výš. Těšíte se na One UI 9, nebo jste se po zkušenosti se sedmičkou naučili s aktualizacemi počkat? Zdroje: Sammy Fans, PhoneArena, Beebom Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 17 One UI 9 Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025